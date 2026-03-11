Una gallega con cáncer de mama pide adelantar las mamografías con 65.000 firmas: "Hay una tendencia alarmante"

"Mamá, ¿te vas a curar? Tiene 7 años y siempre le respondo que ahora vamos a jugar, porque eso es todo lo que le puedo prometer", comienza María Varela en su petición de change.org. A esta compostelana de 42 años le diagnosticaron cáncer de mama metastásico directamente en estadio IV. " Fui al médico por una lumbalgia y salí con un cáncer sin cura que ha calado ya en varios huesos por todo mi cuerpo", continúa explicando en la plataforma.

La gallega inició una recogida de firmas online en la plataforma change.org para solicitar el adelanto de la edad de las mamografías y que se iguale en todas las comunidades autónomas. En algunas comunidades, la primera mamografía se realiza a los 50 años, en otras a los 45, y en alguna es a los 40 en caso de riesgos previos. " Llegar a tiempo para curarte no puede depender de dónde vivas", sostiene María.

"Si a mí me hubieran hecho pruebas antes, me habrían detectado el cáncer a tiempo y quizás tendría una opción de curarme", lamenta María quien asegura que el cambio de edad es "factible y necesario".

Asimismo, sostiene que hay una "tendencia alarmante" ya que cada vez se diagnostican cáncer de mama en mujeres más jóvenes. "No podemos darnos cuenta de este cambio y mantener la edad de la primera mamografía en 50 años, una decisión que se tomó en un momento en el que la prevalencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes era inferior", explica.

Según la Red Española de Registro de Cáncer (REDECAN), se estima que el cáncer más frecuente diagnosticado en mujeres de España en 2024 fue el cáncer de mama, con 36.395 casos.

65.000 firmas al Ministerio de Sanidad

A través de esta recogida de firmas le han llegado más de 120 testimonios de mujeres o familiares que aseguran haber vivido el diagnóstico de cáncer de mama antes de los 45. Con al menos tres de esas mujeres -Marina, Nuria y Esther- ha acudido hoy al Ministerio de Sanidad para registrar las más de 65.000 firmas que ha reunido ya en su iniciativa.

A Marina se lo detectaron con 30 años, cuando estaba embarazada y tuvieron que adelantarle el parto para iniciar el tratamiento cuanto antes. Ahora se encuentra bien y acaba de tener a su segundo bebé.

Marina ha acompañado a María a la entrega de firmas junto con su madre. “En Nochebuena nos mandó una foto feliz con su barriguita y el 28 de diciembre le encontraron un tumor maligno”, recuerda su progenitora. "Yo sé que cuando dio a luz estaba contenta pero también se estaba preguntando: ¿veré crecer a mi hijo?”, comenta.

Nuria fue diagnosticada de cáncer de mama cuando tenía 46 años y gracias a un seguro privado, fue hace tres años y aún espera a que en la sanidad pública le llamen para la primera mamografía. “Esto en la Seguridad Social me hubiera matado”, lamenta Nuria.

El primer diagnóstico de cáncer de mama que recibió Esther fue con 31 años, el segundo con 44. “Rápidamente me hicieron pruebas y eso me salvó de tener un peor pronóstico”, recuerda. “Las revisiones y pruebas de detección precoz son sin duda vitales y más cuando se está adelantando la edad en el cáncer de mama”, sostiene.

Tras presentar la recogida de firmas, María explicaba a los medios de comunicación que "si pagamos nuestros impuestos, nuestro Estado nos tiene que acompañar". "Soy una paciente que, desde una aldea de Galicia, mirando por el mundo, dijo que había que hacer algo", señalaba.

"Esto es un acto simbólico" añadía María, "no nos espera nadie porque no nos quieren recibir, no quieren ayudar en nada", lamentaba. Así, pedía una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, "o con quien corresponda" para que "nos escuchen".

María sostiene que no está pidiendo "un favor", que lo único que pide es que "nos escuchen" con el objetivo de luchar "por todas las mujeres". Presentan estas firmas "por todas las mujeres, todas las hermanas y por toda persona que nace de una mujer".