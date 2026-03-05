La huelga de indefinida en Atención Primaria acumula en A Coruña más de 2.400 consultas canceladas

La huelga de facultativos de atención primaria convocada desde el pasado lunes por el sindicato O'Mega ha dejado ayer, miércoles, un total de 5.698 consultas suspendidas en toda Galicia. En el área sanitaria de A Coruña y Cee la cifra se situó en 665 consultas no realizadas.

La Consellería de Sanidade señala que desde el inicio de la convocatoria a principios de semana se suspendieron un total de 16.962 consultas en el conjunto de la comunidad. Concretamente, en el área sanitaria de A Coruña y Cee se suspendieron 2.430 consultas: 755 el lunes, 1.010 el martes y 665 el miércoles.

El objetivo de la huelga, tal y como apunta O'Mega a través de un comunicado, es protestar por la situación de colapso que se vive en los centros de salud y los Puntos de Atención Continuada (PACs) de Galicia, así como reclamar la negociación de medidas que permitan garantizar la reducción de las listas de espera y la dignidad laboral de los facultativos.

La protesta central de este jueves tuvo lugar en Vigo frente a las puertas del Centro Integral de Salud Olimpia Valencia, coincidiendo con la hora de inicio de la reunión entre representantes de O'Mega y responsables de la Xunta para tratar de negociar medidas que permitan poner fin a la huelga indefinida, que comenzó el lunes tras la ruptura unilateral del diálogo por parte de la Xunta, cuando ya se había alcanzado un principio de acuerdo sobre la limitación de las agendas médicas.

Finalmente, el encuentro entre la administración autonómica y el sindicato médico finalizó sin alcanzar acuerdo. Por el momento, no hay nuevas reuniones previstas, tal y como han informado fuentes del entorno negociador a Europa Press.

Sanidade insiste en su voluntad de negociar

Antes del encuentro el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, insistía en declaraciones a los medios en que la voluntad de la consellería es "negociar" y ha recalcado que "siempre" se han situado ahí.

Asimismo, el responsable autonómico de Sanidade ha destacado que el objetivo principal es frenar la huelga indefinida buscando "la mejor solución" posible y hizo un llamamiento a abrir la mirada. "No puedes centrar la negociación en un tema determinado como es el número de consultas de los profesionales. Tienen que estar limitadas, por supuesto que sí, pero tiene que encuadrarse en un entorno de reforma de la atención primaria, que incluye la gestión estructural de la demanda, el replanteamiento de las plantillas y las funciones de esas plantillas", ha explicado.

En esta línea, para Gómez Caamaño el problema no se resuelve "simplemente limitando el número de consultas". "La cuestión no es esa. La cuestión es cómo cambiar el modelo de atención primaria buscando lo mejor para los profesionales y lo mejor para la población", ha insistido.

Además, ha vuelto a pedir a O'Mega que se sume a los otros sindicatos con los que negocian la reforma de la atención primaria.

Seguimiento de la huelga este jueves

Este jueves los facultativos continúan con las jornadas de protestas. Desde Sanidade sitúan el seguimiento de la huelga durante el turno de mañana en el 5,25 % en los centros sanitarios de la comunidad gallega. Por el contrario, O'Mega asegura, en un comunicado, un seguimiento en los centros de salud del 70%.

Según el Sergas, por áreas sanitarias, el seguimiento en el área sanitaria de A Coruña y Cee fue del 5,28 %; en la de Ferrol, 5,47 %; en la de Santiago de Compostela y Barbanza, 5,1 %; en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 1,44 %; en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 0,89 %; en la de Pontevedra y O Salnés, 5,34 %; y en la de Vigo, 10,41 %.