El ensayo Sincigal supera los 50.000 participantes para evaluar la vacuna frente al VRS en Galicia
La Consellería de Sanidade destaca la alta participación en el estudio que analiza la reducción de hospitalizaciones en adultos
La Consellería de Sanidade ha agradecido la colaboración de las 50.415 personas que participaron en el ensayo clínico Sincigal, un estudio destinado a evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población adulta mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS).
La iniciativa se desarrolló entre finales de noviembre y finales de febrero.
El proyecto está impulsado junto a la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago y busca generar evidencia científica sobre la eficiencia de esta vacuna en adultos, siguiendo la línea del estudio Galflu, que permitió incorporar la vacuna de alta carga frente a la gripe para mayores de 70 años en la sanidad pública.
Por grupos de edad, la mayor participación se registró entre las personas de 61 a 70 años, con 18.232 participantes, seguidas de las de 71 a 80 años, con 10.846, y de 51 a 60 años, con 8.803. En total, participaron 26.157 hombres y 24.258 mujeres.
Por distritos sanitarios, A Coruña encabezó la lista con 11.972 inscritos, seguida de Ourense (6.285), Santiago (5.624) y Vigo (5.441), entre otros.
El virus respiratorio sincitial suele provocar síntomas leves similares a un catarro, pero en personas mayores o con patologías crónicas puede derivar en complicaciones graves que requieren hospitalización.
En Galicia, es responsable cada año de cientos de ingresos.
Actualmente, la Xunta ofrece inmunización frente al VRS a menores de entre 0 y 6 meses, con una cobertura cercana al 100%, una medida pionera implantada en 2023 que ha logrado reducir más de un 90% las hospitalizaciones en la población infantil inmunizada.