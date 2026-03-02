El sindicato O'Mega escala el conflicto: reclama la intervención de Rueda para desbloquear la huelga

El sindicato médico O'Mega ha iniciado este lunes una huelga indefinida en los centros de salud del Servizo Galego de Saúde y reclaman la intervención directa del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para desbloquear el conflicto laboral abierto tras la ruptura de las negociaciones con la Administración autonómica.

La central sindical denuncia que responsables de la Consellería de Sanidade rompieron el diálogo cuando ya se había alcanzado un principio de acuerdo que permitiría suspender el paro en Atención Primaria. Más de 3.000 médicos estaban llamados a la huelga y el 71% de los no incluidos en los servicios mínimos secundaron la convocatoria en su primer día, según datos del sindicato.

O´Mega lamenta en un comunicado los perjuicios que la situación pueda causar a los pacientes y critica que, tras pactar limitar a 33 el número de pacientes por jornada laboral, la Administración diese marcha atrás y cancelase la reunión prevista para continuar negociando.

El sindicato acusa a los negociadores de reconocer que no podían asumir compromisos sin el visto bueno de Facenda, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de que el presidente autonómico asuma la dirección del conflicto.

La organización advierte de que, si no hay avances, los principales perjudicados serán los usuarios del sistema sanitario público, en un contexto en el que la Atención Primaria arrastra una elevada presión asistencial.

La huelga podría suponer la cancelación diaria de más de 8.000 consultas y un incremento de las listas de espera.

O´Mega se muestra dispuesto a retomar las conversaciones "partiendo de cero" y plantea abordar no solo la limitación de las agendas médicas, sino también la definición de la jornada laboral, la voluntariedad del trabajo en sábado con mejor remuneración en los Puntos de Atención Continuada y la equiparación salarial entre facultativos de Atención Primaria.

El sindicato reclama además el fin de la discriminación en los complementos retributivos de pediatras, odontólogos y farmacéuticos.

La organización considera imprescindible cerrar un acuerdo este mismo mes para evitar que la sanidad gallega se vea afectada por nuevas convocatorias de huelga.