Publicados los servicios mínimos para la huelga de médicos de Atención Primaria del lunes

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este viernes la orden de servicios mínimos para la huelga en Atención Primaria convocada para el próximo lunes por el sindicato médico O’Mega.

Según establece la Consellería de Sanidade, se garantizará el 100% de la actividad urgente en los puntos de atención continuada (PAC), mientras que en el horario ordinario de los centros de salud se atenderán todos los casos urgentes o inaplazables, independientemente de la modalidad asistencial.

En cuanto a la dotación de médicos de familia, los servicios mínimos variarán en función del tamaño de cada centro sanitario. Así, habrá un facultativo en aquellos con cuatro o menos médicos; dos en los que cuenten con entre cinco y ocho profesionales; tres en centros con entre nueve y doce médicos; y cuatro efectivos en los que dispongan de trece o más.

Además, se garantizará la atención pediátrica urgente mediante la presencia de al menos un pediatra por centro o zona de referencia.

La orden también fija servicios mínimos para otros profesionales sanitarios. En el caso del personal farmacéutico, se asegurará la homologación sanitaria de medicamentos, productos sanitarios y dietéticos que no admitan demora, con el objetivo de mantener la continuidad asistencial y evitar perjuicios graves para los pacientes.

Respecto al personal odontólogo, se establecerá una dotación mínima que permita atender procesos odontológicos agudos, especialmente en población infantil, dada su urgencia y necesidad de resolución inmediata.