El Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol cumple medio siglo atendiendo en el área sanitaria

El Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol cumple cincuenta años. La climatología no permitió, al complejo hospitalario, hasta ahora comenzar el año con la conmemoración de tan especial aniversario de este medio siglo de sanidad pública, pero hoy ya se puede ver una lona conmemorativa en una de sus fachadas principales.

Esta lona da inicio a las distintas actividades que tendrán lugar a lo largo del año, y de las que, según indican, se irá informando. En ella, se recoge en imágenes la esencia del hospital: una infraestructura con pacientes de todas las edades y esos profesionales que día a día trabajan en pro de su salud.

Precisamente, un agradecimiento especial tenía para ellos la actual gerente del Área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente, que en su mensaje de inicio de información para todos los profesionales afirmaba que son "medio siglo de vida en el que se ha tejido una historia llena de compromiso y humanidad. Son cincuenta años de avances que mejoraron vidas y trabajo en equipo. Cada uno de los profesionales, a lo largo de todo este tiempo, habéis sido y sois protagonistas de este engranaje que sostiene la salud que ahora tenemos".

Y subrayaba: "Gracias a quienes hicieron y hacen posible cada día llegar hasta aquí, por vuestra implicación en cuidar, curar y acompañar a las personas de nuestro entorno".

En junio de 1976, la conocida como residencia sanitaria 'Arquitecto Marcide' comenzaba poco a poco su actividad, y era bautizada como una de las residencias sanitarias más modernas de España. También recuerda que esta Área tuvo la suerte de contar con uno de los primeros Ambulatorios de España, el Fontenla Maristany.

Volviendo a esta residencia sanitaria que está de aniversario, su nombre se debía a Martín José Marcide Odriozola, que fue un arquitecto español nacido en 1916. Este arquitecto estuvo a cargo del Instituto Nacional de Previsión (INP), y fue autor de gran parte de los hospitales construidos a mediados del siglo XX en España para el Seguro Obligatorio de Enfermedad.

Marcide, ya en el período de posguerra, actuó debido al auge de gran demanda de centros sanitarios, y trazó la planificación y el diseño de los hospitales contemporáneos. Trabajó en el diseño de varios hospitales de grandes ciudades conocidas en ese entonces como ciudades sanitarias. En este caso, diseñó una parte de la pequeña ciudad sanitaria que conforma hoy el Área Sanitaria de Ferrol.