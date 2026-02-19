Profesionales del Hospital Quirónsalud A Coruña forman a más de 500 estudiantes en salud mental

Profesionales del Hospital Quirónsalud A Coruña participaron durante los meses de enero y febrero en una serie de talleres sobre salud mental dirigidos a más de 500 alumnos de ESO de los colegios Obradoiro, Liceo La Paz, Maristas Cristo Rey y Colegio Internacional Eiris.

La psicóloga Pilar Iglesias, el enfermero Antonio López y el director médico, el doctor Abel Vázquez, colaboraron como voluntarios en el programa de innovación educativa Stay Healthy, impulsado por la Fundación Quirónsalud, mediante varios talleres especializados en salud mental.

A lo largo de siete jornadas formativas en veintiún aulas, según informa el centro hospitalario en nota de prensa, abordaron cuestiones clave para la salud integral de los adolescentes, como la salud mental, las adicciones, la salud digital o los hábitos de sueño, ofreciendo una visión rigurosa, vinculada a la práctica asistencial diaria y adaptada a su realidad y lenguaje.

​Los talleres, con un enfoque dinámico y participativo, combinaron contenidos audiovisuales, dinámicas grupales y debate abierto, lo que favoreció una alta implicación del alumnado.

Entre los temas que despertaron más interés destacaron las estrategias para rechazar con asertividad las presiones sociales para el consumo de sustancias, la prevención de los riesgos del uso temprano de redes sociales y del exceso de móvil, los nuevos desafíos de la inteligencia artificial y el establecimiento de pautas saludables y regulares de sueño, generando un intenso intercambio de opiniones en el aula.

La implicación de estos profesionales sanitarios refuerza la vocación docente del Hospital Quirónsalud A Coruña y su compromiso con la promoción de la salud más allá del ámbito estrictamente asistencial.

Programa ‘Stay Healthy’

La Fundación Quirónsalud impulsa desde 2018 el programa Stay Healthy, un proyecto de innovación educativa que promueve hábitos saludables entre adolescentes de 12 a 16 años con la participación de psicopedagogos, especialistas de Quirónsalud y el profesorado de los centros.

Este programa, añaden, utiliza el rigor científico, nuevos modelos pedagógicos y el entorno digital para transmitir a las nuevas generaciones la importancia de cómo las decisiones cotidianas impactan en su calidad de vida y su salud a largo plazo, en línea con los ODS 3 (Salud y bienestar) y 4 (Educación de calidad).

Stay Healthy se co-crea con psicopedagogos y alumnado, se basa en un aprendizaje dinámico y colaborativo y en un lenguaje cercano a los jóvenes, y ofrece talleres presenciales sobre salud mental, salud digital, adicciones a sustancias, ejercicio físico, sueño, nutrición y la relación entre salud y medio ambiente.

El programa ha llegado ya a más de 1.400 centros educativos y a decenas de miles de estudiantes, tanto a través de talleres presenciales como de su aula virtual, consolidándose como una herramienta clave de sensibilización sobre hábitos saludables en la adolescencia.