La positividad del virus respiratorio sincitial se mantiene en el 10 % en Galicia

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) en una foto de archivo.

La tasa de positividad del virus respiratorio sincitial (VRS) en Galicia se sitúa en el 10 % durante la semana 7 del año, finalizada el pasado 15 de febrero, según el último informe de seguimiento publicado por la Consellería de Sanidade.

Durante este periodo se ha observado un descenso en las consultas médicas entre menores de dos años, uno de los grupos más sensibles a este virus.

Datos en población infantil

En cuanto a la presión hospitalaria, se registraron dos ingresos en bebés nacidos entre abril y septiembre de 2025, mientras que no se notificaron hospitalizaciones en menores de dos meses.

La cobertura de inmunización frente al VRS continúa siendo elevada:

92,6 % en recién nacidos vacunados en hospitales durante la campaña

95,3 % en bebés nacidos fuera del periodo de campaña (entre abril y septiembre de 2025)

Además, se contabilizaron tres ingresos en menores que ya habían pasado previamente la infección en temporadas anteriores.

Impacto en adultos

En la población adulta, el informe recoge 25 hospitalizaciones por VRS en personas mayores de 60 años, de las cuales 15 corresponden a mayores de 80, lo que confirma la especial vulnerabilidad de este grupo de edad.

Ensayo clínico abierto a la población

Por otra parte, sigue en marcha el ensayo clínico Sincigal, orientado a evaluar la eficacia de la vacunación frente al VRS en adultos para reducir hospitalizaciones.

Las personas mayores de edad interesadas en participar pueden hacerlo acudiendo sin cita previa a los puntos habilitados en hospitales y centros de salud de Galicia. La participación implica la posibilidad de recibir la vacuna -o no- de forma aleatoria, lo que permitirá analizar su efectividad comparando distintos grupos.

Asimismo, el estudio pone a disposición de la ciudadanía un teléfono gratuito de información y una página web donde resolver dudas sobre el proceso.

Con estos datos, Sanidade mantiene el seguimiento activo del virus, especialmente en los colectivos más vulnerables, en un contexto de estabilidad moderada de la incidencia.