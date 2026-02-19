CHUAC de A Coruña

CHUAC de A Coruña

Ofrecido por:

Salud

La huelga médica suspende 58 cirugías y 1.649 consultas hospitalarias en A Coruña y Cee

El Sergas cifra en 576 las operaciones aplazadas en Galicia desde el lunes, con 370 citas de primaria canceladas en el área coruñesa

Puede interesarte: Cifras dispares entre Xunta y O'Mega en la huelga de médicos de Galicia: de 19% a 86%

Publicada

La huelga médica nacional contra el Estatuto Marco del Gobierno central continúa dejando un importante impacto asistencial en el área sanitaria de A Coruña y Cee, donde desde el pasado lunes se han suspendido 58 cirugías, 1.649 consultas hospitalarias, 370 consultas de Atención Primaria y 171 pruebas diagnósticas, según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde.

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

En el conjunto de Galicia, dependiente de la Xunta de Galicia, la actividad acumulada suspendida en las tres primeras jornadas de paro —lunes, martes y miércoles— asciende a 576 cirugías, 12.852 consultas hospitalarias, 9.833 consultas de Atención Primaria y 1.456 pruebas.

Solo en la jornada del miércoles se aplazaron 195 operaciones, 4.817 consultas hospitalarias, 3.278 citas en centros de salud y 639 pruebas diagnósticas en toda la comunidad.

Por áreas sanitarias, tras A Coruña y Cee, el mayor volumen de suspensiones se registra en Vigo, con 151 cirugías, 3.810 consultas hospitalarias, 3.890 de Atención Primaria y 475 pruebas canceladas en el acumulado de los tres días. En Pontevedra y O Salnés se suspendieron 134 operaciones y 2.392 consultas hospitalarias, teniendo en cuenta que la jornada del martes fue festiva en Pontevedra.

En Santiago y Barbanza se aplazaron 76 cirugías y 1.099 consultas hospitalarias, mientras que en Ferrol fueron 60 operaciones y 1.449 consultas hospitalarias suspendidas. En Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos se registraron 55 cirugías y 1.628 consultas hospitalarias canceladas.

Por su parte, en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras se suspendieron 42 intervenciones y 825 consultas hospitalarias, con la particularidad de que el martes fue festivo en Verín.