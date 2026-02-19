La huelga médica suspende 58 cirugías y 1.649 consultas hospitalarias en A Coruña y Cee

La huelga médica nacional contra el Estatuto Marco del Gobierno central continúa dejando un importante impacto asistencial en el área sanitaria de A Coruña y Cee, donde desde el pasado lunes se han suspendido 58 cirugías, 1.649 consultas hospitalarias, 370 consultas de Atención Primaria y 171 pruebas diagnósticas, según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde.

En el conjunto de Galicia, dependiente de la Xunta de Galicia, la actividad acumulada suspendida en las tres primeras jornadas de paro —lunes, martes y miércoles— asciende a 576 cirugías, 12.852 consultas hospitalarias, 9.833 consultas de Atención Primaria y 1.456 pruebas.

Solo en la jornada del miércoles se aplazaron 195 operaciones, 4.817 consultas hospitalarias, 3.278 citas en centros de salud y 639 pruebas diagnósticas en toda la comunidad.

Por áreas sanitarias, tras A Coruña y Cee, el mayor volumen de suspensiones se registra en Vigo, con 151 cirugías, 3.810 consultas hospitalarias, 3.890 de Atención Primaria y 475 pruebas canceladas en el acumulado de los tres días. En Pontevedra y O Salnés se suspendieron 134 operaciones y 2.392 consultas hospitalarias, teniendo en cuenta que la jornada del martes fue festiva en Pontevedra.

En Santiago y Barbanza se aplazaron 76 cirugías y 1.099 consultas hospitalarias, mientras que en Ferrol fueron 60 operaciones y 1.449 consultas hospitalarias suspendidas. En Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos se registraron 55 cirugías y 1.628 consultas hospitalarias canceladas.

Por su parte, en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras se suspendieron 42 intervenciones y 825 consultas hospitalarias, con la particularidad de que el martes fue festivo en Verín.