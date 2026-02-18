La huelga médica cancela 27 cirugías y más de 900 consultas en el área sanitaria de A Coruña

La huelga de médicos convocada desde este lunes contra el borrador del nuevo Estatuto Marco ha dejado un fuerte impacto en la actividad asistencial del área sanitaria de A Coruña y Cee. En concreto, el Sergas señala que entre el lunes y el martes se han cancelado un total de 27 cirugías y 921 consultas tanto en hospitales como en centros de atención primaria.

Estas cifras se dividen en 736 consultas hospitalarias y 185 en consultas de atención primaria. A nivel gallego en las dos jornadas, el paro ha obligado a suspender 380 cirugías en la comunidad y ha afectado a cerca de 14.500 actos médicos, según los datos facilitados por la Xunta. En cuanto a estas cancelaciones, el Servizo Galego de Saúde asegura que reorganizará la actividad para reprogramar lo antes posible las intervenciones y consultas suspendidas.

Una cifra que contrasta con los porcentajes de seguimiento de la huelga. Este miércoles, la Xunta cifró la participación en la jornada de mañana en un 17,69% en el conjunto de la sanidad pública gallega. En el ámbito hospitalario, el seguimiento fue del 22,88%, mientras que en atención primaria se situó en el 4,82%.

En cambio, el sindicato O'Mega, mayoritario entre los médicos gallegos y miembro del comité de huelga estatal, elevó considerablemente esas cifras. Según sus datos, el seguimiento superó el 82% en los hospitales —con un 83% de incidencia— y rondó el 30% en los centros de salud dependientes del Sergas.

Asimismo, la Consellería lamentó este miércoles la "pasividad" del Ministerio de Sanidad ante un conflicto que, recuerdan, está convocado con carácter nacional durante una semana al mes hasta el verano. Desde el gobierno autonómico reclaman que se retome el diálogo para frenar la huelga, ya que puede tener consecuencias en los tiempos de espera de los pacientes.