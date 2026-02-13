El Clúster Saúde de Galicia impulsa el ecosistema gallego de salud en Emiratos Árabes Unidos Clúster Saúde de Galicia

El Cluster Saúde de Galicia (CSG), que agrupa empresas, centros de conocimiento y entidades sanitarias del ecosistema gallego, desarrolló entre el 9 y 12 de febrero una misión institucional y comercial en Emiratos Árabes Unidos.

Esta visita sirvió para reforzar su presencia internacional y explorar nuevas oportunidades de cooperación en ámbitos como la salud digital, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, la investigación clínica o la innovación sanitaria.

La delegación gallega participó en WHX Dubai 2026, uno de los eventos de referencia en Oriente Medio en materia de tecnología sanitaria, y mantuvo una agenda de reuniones estratégicas en Dubai y Ras Al Khaimah.

La misión contó con la colaboración del IGAPE, y reunió a representantes de organizaciones como Balidea, FABRX, Galaria, Galmedica, GE HealthCare, INIBIC, REMECO, Philips, Universidad de A Coruña, VARPA Group, ZEISS Group y la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde.

Interés en abrir líneas de trabajo conjuntas

Durante las jornadas en Dubai, la delegación mantuvo una reunión con el doctor Amin Hussain Al Amiri, subsecretario adjunto del Sector de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud y Prevención de Emiratos Árabes Unidos (MOHAP).

El encuentro permitió exponer de forma detallada las capacidades del ecosistema gallego, así como el papel de la colaboración público-privada en la generación de soluciones en ámbitos como la salud digital, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, la investigación clínica y las tecnologías médicas.

MOHAP mostró interés en abrir una línea de trabajo conjunta que permita explorar pilotos, compartir conocimiento regulatorio y facilitar la entrada de soluciones innovadoras en el país.

El CSG también se encontró con el doctor Amer Ahmad Sharif, CEO de Dubai Health, máximo responsable del principal hub sanitario del emirato.

La sesión abordó la posibilidad de establecer colaboraciones institucionales y técnicas en áreas como la gestión hospitalaria, los programas de innovación abierta, la interoperabilidad de sistemas o la participación conjunta en iniciativas internacionales.

La delegación expuso las fortalezas del ecosistema gallego, su red de investigación, el trabajo en tecnologías de análisis de imagen y datos, y la capacidad de sus empresas para desarrollar soluciones escalables en mercados globales.

Intercambio de experiencias y nuevas oportunidades

La misión incluyó también una jornada de trabajo en Ras Al Khaimah, donde la delegación mantuvo reuniones con el RAK Hospital, la RAK Medical & Health Sciences University y RAKEZ.

El objetivo fue conocer de primera mano como este emirato está configurando un polo sanitario en expansión y presentar las capacidades del ecosistema gallego en ámbitos como salud digital, IA aplicada e innovación clínica.

En el RAK Hospital, los equipos directivos compartieron sus líneas prioritarias (modernización asistencial, integración tecnológica y cooperación internacional) y mostraron interés en explorar soluciones gallegas relacionadas con diagnóstico avanzado, digitalización de circuitos hospitalarios y apoyo a la toma de decisiones clínicas.

La sesión con la RAK Medical & Health Sciences University permitió identificar posibles conexiones entre grupos de investigación gallegos y emiratíes, especialmente en salud digital, simulación clínica y análisis de datos médicos.

La universidad subrayó su voluntad de ampliar colaboraciones con centros europeos y valoró la trayectoria científica de Galicia.

El encuentro con RAKEZ sirvió para conocer su marco de apoyo a empresas tecnológicas y los incentivos disponibles para proyectos vinculados a salud e innovación.

La institución detalló sus planes para atraer compañías especializadas en dispositivos médicos, ingeniería biomédica y soluciones digitales, abriendo un espacio de oportunidad para entidades gallegas con vocación internacional.

Además, la delegación participó en un encuentro empresarial celebrado en Capital Club Dubai, un espacio que permitió compartir con actores locales el modelo gallego de innovación sanitaria y presentar los proyectos estratégicos impulsados por las organizaciones del cluster.

La misión comercial permitió avanzar en la apertura de nuevas vías de colaboración internacional, consolidar contactos estratégicos y obtener información de mercado relevante para las empresas y centros de conocimiento gallegos.

El CSG, la Cámara de Comercio de Santiago y el IGAPE continuarán trabajando para activar las oportunidades identificadas y para reforzar la presencia del ecosistema gallego de la salud en mercados globales de alto crecimiento.