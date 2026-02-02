Rueda acusa de "politización" la manifestación por la sanidad pública en Santiago: "Se les ve el plumero"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cuestionó este lunes, en la rueda de prensa posterior al Consello, la manifestación celebrada el domingo en Santiago de Compostela en defensa de la sanidad pública gallega, al considerar que estuvo marcada por intereses políticos y no por reivindicaciones sanitarias reales.

"Hubo gente que estaba ayer únicamente por acciones políticas. Ayer tocaba sanidade y allí fueron", afirmó Rueda, quien sostuvo que las principales reclamaciones de la protesta se apoyaban en supuestos recortes que, a su juicio, no existen. "Parece ser que las dos mayores reivindicaciones se basaban en recortes, cuando todos los años se fue aumentando el gasto sanitario", defendió.

El jefe del Ejecutivo gallego subrayó que la Xunta alcanza acuerdos de forma constante en el ámbito sanitario y reivindicó la gestión del Gobierno autonómico. "Todas las semanas vienen acuerdos. Nuestra posición es pionera", señaló, antes de destacar que Galicia cuenta con "miles de millones de euros más de inversión" en sanidad respecto a la etapa del gobierno bipartito, incluso teniendo en cuenta el aumento generalizado de los costes.

Rueda también rechazó las acusaciones de privatización del sistema sanitario gallego lanzadas durante la movilización. Según indicó, en los últimos 17 años el gasto sanitario privado "solo aumentó un 3%", un dato que, en su opinión, demuestra la "politización" de la protesta.

En este contexto, recordó que el llamamiento a la huelga por parte de los médicos es contra el nuevo estatuto marco. Lo que, mencionó, se trata de una norma que "decide el Gobierno central y no la Xunta". "Cada vez se les ve más el plumero", añadió.