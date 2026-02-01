Miles de personas se manifiestan en Santiago en defensa de la sanidad pública gallega

Miles de personas se han manifestado este domingo, 1 de febrero, en Santiago de Compostela para denunciar los "continuos colapsos" de la sanidad pública gallega al grito de "con nuestra salud no se juega". "Vamos a seguir, que lo sepa la Xunta y Rueda", aseguró el portavoz de SOS Sanidade, Manuel Martín.

A pesar de la lluvia, constante durante toda la mañana, miles de personas de todas las partes de Galicia se han congregado en el Parque da Alameda minutos antes de las 12:00 horas, para recorrer la ciudad en la concentración convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública.

La marcha la han encabezado el portavoz de la plataforma, seguido de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro y el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos, entre otros representantes políticos y sindicales.

Portando paraguas, chubasqueros y carteles, y al grito de consignas, los manifestantes han recorrido la rúa da Senra, rodeado la Praza de Galicia y cruzado el casco viejo de la capital gallega, para finalizar en la Praza do Obradoiro, donde se ha realizado la lectura del manifiesto.

"Queremos más sanidad pública y de calidad. Con nuestra salud no se juega", clamaron los manifestantes, proclamando que "la sanidad es un derecho", y rechazando la "privatización".

Según informó Europa Press, cuarenta minutos después del inicio de la marcha, seguían saliendo manifestantes desde la Alameda compostelana. Para amenizar la espera en el Obradoiro, De Ninghures ha interpretado algunas de sus canciones, finalizando al grito de "sanidad pública siempre".

La Xunta señalada

Un total de 22 organizaciones han realizado la lectura del manifiesto, en el que denuncian que la Xunta "pretende destruir uno de los mejores sistemas sanitarios" para levantar una "trama de chiringuitos privados participados por empresas multinacionales extranjeras".

Así, señalaron que pese a la "enorme crisis de recursos tras los recortes desde el año 2008", el presupuesto sanitario "no crece apenas" e "incluso desciende en algunas partidas si se descuenta la inflación".

En este sentido, han apuntado que se "está destruyendo" la Atención Primaria, a través del "recorte de plazas" de medicina familiar y pediatría, enfermería familiar y comunitaria, entre otras categorías. "Esto levanta una barrera de acceso a los Centros de Salud con tardanzas de semanas y meses para recibir atención", han remarcado.

Además, han criticado "la desviación de miles de pacientes de los hospitales públicos a los privados" y "el crecimiento exponencial" de los seguros privados, ya que consideran que "generan desigualdad".

Ante esta situación, han reclamado incrementar el presupuesto sanitario, especialmente en Atención Primaria, hasta el 25% del total que "indica la Organización Mundial de la Salud (OMS)"; abrir los Centros de Salud cerrados y crear nuevos "donde sea necesario"; y reintegrar el servicio de ambulancias al Sistema Público.

También, han solicitado implementar un "plan urgente" para racionalizar las listas de espera; nuevas convocatorias de profesionales en función de las necesidades del sistema y la incorporación de nuevas categorías profesionales en los centros de salud.

Entre sus demandas, apuntaron a ámbitos como la salud mental, pidiendo garantizar la presencia de profesionales de esta área en la Atención Primaria; y la convocatoria de concursos públicos "transparentes".

"No bajamos el brazo"

Manuel Martín ha agradecido la asistencia a la manifestación, a pesar de las condiciones meteorológicas. "Aquí estamos un montón de gente dispuesta a avanzar, luchar y a seguir mejorando la sanidad pública. No bajamos el brazo, no vamos a tolerar que nos quiten nuestro sistema sanitario", ha enfatizado.

Durante su intervención, ha denunciado que "no se avanza" porque el presupuesto destinado a la sanidad es "prácticamente igual que el año pasado". "Seguimos teniendo un problema de recortes en la atención primaria y seguimos utilizando los hospitales públicos a media jornada, cuando los hospitales privados trabajan mañana, tarde y noche, fin de semana incluido", ha señalado.

Con todo, ha asegurado que "van a seguir movilizándose" como hasta ahora, "Que lo sepa la Xunta, que lo sepa el señor Rueda. No vamos a tolerar la privatización de nuestros sistemas sanitarios", ha concluido.

El PPdeG carga contra la manifestación crítica con su gestión sanitaria

El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos Couñago, ha cargado contra la manifestación crítica con su gestión sanitaria y ha extendido las "dificultades" existentes al resto de comunidades autónomas, con lo que ha apuntado hacia el Ministerio.

"[La manifestación] tiene mucho más que ver con lo partidista y lo político que con lo sanitario", ha censurado el diputado popular, que se ha desplazado hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, a la misma hora de la protesta. Desde allí, ha defendido el de Galicia como "uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo".

Pazos Couñago ha admitido "dificultades" en el sistema sanitario, pero las achaca a la "dificultad de encontrar profesionales de determinadas especialidades", especialmente en Atención Primaria y Pediatría.

"Pero eso no es un problema de Galicia. Es un problema que estamos sufriendo todas las comunidades autónomas de España y todas ellas llevamos años haciendo propuestas al Ministerio para intentar paliar y solucionar ese sistema sin que nos haga caso", ha señalado.

En este contexto, Pazos Couñago ha distinguido entre "los que prefieren el ruido, la pancarta y la algarada" y "los que prefieren la gestión, la propuesta razonable y la búsqueda de soluciones". "Nosotros vamos a estar siempre de este segundo lado", ha concluido.