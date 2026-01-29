La gripe en Galicia baja a intensidad basal y se mantiene con tendencia decreciente

La actividad de la gripe en Galicia continúa descendiendo y se sitúa en intensidad basal, con tendencia decreciente. Así lo ha notificado este jueves, 29 de enero, la Consellería de Sanidade a través de su informe de actividad semanal sobre infecciones respiratorias agudas.

El escenario observado en la cuarta semana del año, finalizada el día 25 de este mes, es similar al de la semana anterior. En él, se registra una importante bajada de la tasa de consultas, que desciende un 47,7 %, situándose en 24,7 consultas por 100.000 habitantes. Este valor corresponde a un nivel de intensidad basal o preepidémico, lo que indica que, si se mantiene durante dos semanas consecutivas, podría darse por finalizada la ola estacional de gripe.

En lo referido a los ingresos por gripe, en la última semana fueron hospitalizadas 99 personas, un 63 % menos que en la anterior, en la que hubo 265 ingresos. En total, la tasa de ingresos en el conjunto de la población fue de 3,6 por 100.000 habitantes, siendo el grupo de 80 y más años el que más disminuyó.

En lo que va de temporada de gripe se notificaron 4.011 ingresos, la mayoría de ellos (4.000) con virus del tipo A.

Por su parte, la red de farmacias centinela que colabora con la Consellería de Sanidade traslada que en la última semana las tasas de dispensación de antigripales y de pruebas de antígenos descendieron un 5 % y un 41,4 %, respectivamente.

En cuanto al porcentaje de positividad de las muestras estudiadas para virus del tipo A, la semana pasada fue del 7,6 %, lo que supone un descenso con respecto a la semana anterior, en la que era del 15,3 %.