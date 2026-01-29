Más de 150 expertos analizan este jueves en A Coruña avances en neurotecnología

El rector de la UDC, Ricardo Cao, en la inauguración de la jornada en el CHUAC de A Coruña Cedida

La Universidade da Coruña y el Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) analizan los avances en neurociencia en la jornada 'Neurotecnología para la medicina' que se celebra en el centro hospitalario este jueves, 23 de enero, y a la que asisten más de 150 personas del sector sanitario.

El rector de la UDC, Ricardo Cao, participó esta mañana en el acto inaugural junto al gerente del CHUAC, Luis Verde. En la apertura de este encuentro, organizado por el grupo de Neurociencia y Control Motor (NEUROcom) del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) y del INIBIC, también intervino el investigador de la UDC Casto Rivadulla, quien destacó la colaboración entre ambas entidades, no solo en esta jornada, sino en muchos proyectos de investigación y transferencia en el ámbito de la salud.

A lo largo del día, diferentes profesionales de referencia en neurociencia, ingeniería biomédica y medicina clínica abordarán los avances más recientes en neuromodulación, estimulación cerebral no invasiva, ultrasonidos focalizados, robótica pediátrica e inteligencia artificial aplicada a la neurociencia.

El rector de la UDC subrayó que todas ellas son técnicas que están transformando la formación médica: más cercana al hospital, más interprofesional, más tecnológica y más conectada con la investigación. "Hoy se mostrarán nuevas iniciativas derivadas del trabajo conjunto entre personal investigador, clínico y empresas innovadoras. Ese es el ecosistema que Galicia necesita para posicionarse como referente en salud digital y medicina de precisión", incidió.

En ese sentido, el rector de la UDC manifestó su convencimiento de que "la medicina que viene será tecnológica, personalizada e inteligente, pero sobre todo seguirá siendo profundamente humana. Y Galicia tiene talento, capacidad y visión para estar a la vanguardia de esa transformación".

Por su parte, el gerente del CHUAC, Luis Verde, subrayó que "este tipo de encuentros muestran la importancia de acercar la investigación básica a la clínica con el objetivo de que los avances y el nuevo conocimiento lleguen cuanto antes a los pacientes. Además, el hecho de que se celebre en el propio hospital facilita que nuestros profesionales puedan descubrir de primera mano los últimos desarrollos técnicos y sus posibles aplicaciones".

Programa

Tras la inauguración, la sesión de la mañana comenzó abordando los últimos avances en técnicas de neuromodulación no invasiva, que permiten modificar la actividad cerebral desde fuera mediante campos magnéticos o ultrasonidos. Técnicas que hasta hace poco eran puramente experimentales y que hoy tienen muchas aplicaciones clínicas.

Además, se presentaron diferentes iniciativas en el campo de la robótica y la rehabilitación pediátrica. Intervendrán especialistas de prestigio nacional e internacional, como Javier Cudeiro, catedrático de Neurofisiología y director del Centro de Estimulación Cerebral de Galicia; José Obeso, referente en neurología y director del CINAC de HM Hospitales; y Elena García Armada, fundadora y CEO de Marsi Bionics, spin-off pionera en robótica pediátrica.

El programa se completa, en la sesión de la tarde, con conferencias sobre tecnología portátil en la rehabilitación infantil, estimulación cerebral a domicilio y el papel de la inteligencia artificial como apoyo a la investigación neurocientífica, con participación de personal investigador de la UDC. Todo con el objetivo de ofrecer una visión interdisciplinar sobre cómo estas tecnologías están transformando la práctica médica y mejorando la calidad de vida de los pacientes.