La Xunta invierte 10,7 millones en equipamiento para el Centro de Protonterapia de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presencia la instalación del acelerador de protones del futuro Centro de Protonterapia. David Cabezón - Xunta de Galicia.

El Consello de la Xunta aprobó esta mañana el Plan de dotación de equipamiento del Centro de Protonterapia de Galicia para 2026, con un presupuesto de 10.704.112 euros, que permitirá completar la puesta en marcha del que será el primer centro público de protonterapia de España.

El plan contempla la adquisición de equipos de alta tecnología en imagen, como un tomógrafo computarizado (TC) y un PET-RM (tomógrafo por emisión de positrones y resonancia magnética), con un coste de 10.007.694 euros, que permitirá planificar y seguir de forma precisa los tratamientos de los pacientes.

Además, se invertirán 300.000 euros en equipamiento electromédico para consultas externas y unidades de recuperación, 116.418 euros en equipos de radiofísica y radioterapia destinados a calibración y controles de calidad, y 280.000 euros en mobiliario clínico, general y equipos informáticos necesarios para la operatividad del centro.

Este desembolso se suma al realizado en 2025, cuando la Xunta adquirió equipos por valor de 109.114 euros para la puesta en marcha del acelerador de protones y la monitorización de dosis de radiación.

Las obras del nuevo centro, que superan ya el 91 % de ejecución, avanzan con la instalación del acelerador de protones donado por la Fundación Amancio Ortega. La inversión total superará los 60 millones de euros, incluyendo la edificación y el equipamiento, con 28 millones aportados por la Fundación Amancio Ortega y fondos europeos del programa operativo Feder 2021-2027.

El Centro de Protonterapia de Galicia, con más de 3.700 metros cuadrados útiles y 5.600 construidos, será una instalación escalable, capaz de atender hasta 250 pacientes por sala al año, y ofrecerá tratamientos oncológicos de radioterapia de precisión, minimizando los efectos sobre tejidos y órganos sanos.

La previsión es que entre finales de 2026 y principios de 2027 comience a tratar a los primeros pacientes.