La Xunta de Galicia amplía el ensayo Sincigal a residencias y refuerza la participación en hospitales

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade y de la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, extiende el ensayo clínico Sincigal a las residencias sociosanitarias con el objetivo de evaluar la disminución de ingresos hospitalarios en la población adulta mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS).

Desde hoy y de forma progresiva, personal de enfermería colaborador en el estudio se desplazará a las residencias de las siete áreas sanitarias, comenzando por 50 centros, para informar y ofrecer la participación a las personas mayores de edad interesadas.

La iniciativa busca comprobar la eficacia real de la vacuna para reducir las hospitalizaciones por VRS en adultos, especialmente en colectivos vulnerables.

Además, el próximo fin de semana los 14 hospitales del Servizo Galego de Saúde abrirán de manera extraordinaria para facilitar la participación en el ensayo. Todos los hospitales públicos ofrecerán la posibilidad de colaborar en el estudio el sábado y el domingo, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Hasta el momento, alrededor de 35.000 personas mayores de 18 años ya se han sumado al estudio clínico Sincigal. La participación continúa abierta de lunes a viernes, sin necesidad de cita previa, en los puntos habilitados en los hospitales y también en más de 130 centros de salud adscritos al ensayo, repartidos por toda Galicia.

Como en fases anteriores, la participación implica la posibilidad de recibir o no la vacuna, permitiendo posteriormente comparar la evolución de las personas vacunadas y no vacunadas en relación con los ingresos hospitalarios por VRS.