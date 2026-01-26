Sanidad y sindicatos acuerdan aprobar un nuevo Estatuto Marco: se mantiene la huelga en Galicia

El Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) han alcanzado este lunes un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco. La manifestación y las jornadas de huelga convocadas, sin embargo, se mantienen, según han confirmado fuentes del CESM.

"Hoy hemos firmado el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco. Han sido muchas reuniones y un texto muy complejo que llevaba sin renorvarse 22 años", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa celebrada este lunes.

Los médicos y facultativos, sin embargo, están en contra de ese anteproyecto sobre el que hay acuerdo. Por lo tanto, mantienen la manifestación convocada para el 14 de febrero en Madrid, así como la semana de huelga al mes que harán hasta junio. Los paros convocados son:

Del 16 al 20 de febrero

Del 16 al 20 de marzo

Del 27 de abril al 1 de mayo

Del 18 al 22 de mayo

Del 15 al 19 de junio

Los sindicatos que conforman el comité de huelga insistían a finales de la semana pasada que mantienen la "mano tendida al diálogo con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones" que permitan avanzar en la búsqueda de acuerdos "para mejorar las condiciones laborales de los profesionales".

"Las reivindicaciones de los médicos y facultativos afectan tanto al ministerio que dirige Mónica García como a otras carteras, a los Grupos Parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas, por lo que reclaman que cada actor se haga cargo de su competencia para atender las demandas de este colectivo para mantener SNS sostenible, eficiente y de calidad para profesionales y pacientes", señala Simega en un comunicado.

Finalmente, el Ministerio de Sanidad ha llegado a un acuerdo con SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF. Fuentes de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) han confirmado a Quincemil y Treintayseis que no tiene previsto cancelar la huelga, ya que el acuerdo excluye a los sindicatos que la han convocado.