Nueva concentración de los médicos de urgencia hospitalaria de A Coruña

Los médicos de urgencia hospitalaria de A Coruña han realizado este mediodía, a las 12:00, una nueva concentración a las puertas del CHUAC para reclamar que el SERGAS abra una negociación que aborde varias de las mejoras que reclaman desde hace varios años.

Los profesionales se concentraron por segunda vez, tras la primera acción llevada a cabo el pasado 19 de enero, para visibilizar su situación.

Las principales reclamaciones radican en la organización de los turnos de guardia, que a partir de los 55 años pueden dejar de hacerse nocturnas, el exceso de horas que tienen que asumir en muchas ocasiones y otras vinculadas a la actualización de sus prestaciones.

Tras estas dos concentraciones, si no hay avances, pretenden aumentar las reivindicaciones, sin descartar huelgas. De momento, han convocado una tercera concentración para el lunes 2 de febrero.