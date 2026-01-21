Convocada una manifestación en Santiago por los "continuos colapsos" sanitarios en Galicia

Plataforma SOS Sanidade Pública ha convocado una concentración para el domingo 1 de febrero en Santiago de Compostela para denunciar los "continuos colapsos" de la sanidad pública gallega.

La manifestación, bajo el lema Mobilízate para defender o teu dereito a saúde saldrá de la Alameda de Santiago y recorrerá varias calles compostelanas hasta acabar en la Plaza del Obradoiro, donde se leerán los manifiestos. Amenizará la manifestación Isabel Risco, con la actuación del grupo musical De Ninghures.

"Consideramos que la destrucción y privatización del Sistema Sanitario Público que está haciendo el PP en Galicia lleva a que: o nos movilizamos o el sistema seguirá colapsado y en permanente destrucción", destacan en un comunicado.

En este contexto, citan las listas de espera "interminables", el acceso "imposible" a los centros de salud y PACs, el "colapso" de los Servicios de Urgencias hospitalarios y la falta de profesionales y recursos, entre otros.

La manifestación también se ha presentado ante el centro de salud de Barreiros (Lugo). Allí han anunciado que habrá autobuses para acudir a la manifestación.

Según ha adelantado la coordinadora del colectivo, Montse Porteiro, la Plataforma Sanitaria de A Mariña fletará autobuses desde Viveiro y Ribadeo. Para reservar plaza han habilitado los teléfonos 982 140 654, 982 581 861, 667 052 058 y 629 588 833. El plazo para reservar plaza acaba el jueves 29 de enero a las 14 horas.