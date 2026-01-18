Más de 5.400 gallegos participaron el sábado en el ensayo de la vacuna contra el virus sincitial

Un total de 5.423 personas acudieron el sábado a participar en el estudio sobre la vacuna del virus sincitial en el primero de los dos días de la campaña extraordinaria celebrada por el Servizo Galego de Saúde. La máxima tasa se alcanzó en el área de A Coruña y Cee, que concentró a una quinta parte de los participantes del día (1.181).

"La respuesta ha sido abrumadora, se superaron todas las expectativas", ha valorado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en un audio remitido a los medios. "Es un orgullo comprobar una vez más cómo las gallegas y gallegos responden a los llamamientos de la salud pública", ha añadido.

En total, este sábado participaron en Galicia 5.423 personas: 599 en Ferrol, 144 en A Mariña, 453 en Lugo, 80 en Monforte de Lemos, 63 en O Barco de Valdeorras, 446 en Ourense, 71 en Verín, 717 en Vigo, 417 en Pontevedra, 189 en O Salnés, 286 en Barbanza y 777 en Santiago. A estas cifras hay que sumar las 1.089 personas que acudieron al CHUAC y las 92 al hospital de Cee.

El conselleiro ha agradecido esta mañana a la ciudadanía su "compromiso y solidaridad" y a los profesionales sanitarios la labor desempeñada. Este domingo se está celebrando la segunda jornada de vacunación en los hospitales gallegos públicos.

La Consellería recuerda que, en el caso de no poder acudir este fin de semana, las personas interesadas podrán participar en el ensayo sin cita acudiendo a los hospitales y centros de salud adheridos, en distintos horarios de lunes a viernes, que pueden ser consultados en la web de Sincigal.

El Sergas realizó un llamamiento a participar en este ensayo a los mayores de 18 años. En una primera fase, el estudio estaba dirigido a mayores de 60 años, pero ahora se extiende a la población adulta, con prioridad para los grupos de riesgo, incluidos los profesionales de centros sanitarios debido a su mayor exposición al VRS.

El objetivo del estudio es evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población gallega mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS). Para participar se han habilitado puntos de vacunación este fin de semana de forma extraordinaria en los 14 hospitales del Servicio Gallego de Salud, para poder acudir sin necesidad de cita previa.

Los últimos datos ofrecidos semana a semana muestran que el virus respiratorio sincitial (VRS) continúa aumentando su tasa de positividad en Galicia y ya supera el 8% en la semana del 5 al 11 de enero. Así se recogía en el informe semanal de seguimiento de este virus que publica la Consellería de Sanidade.

Vacunación durante esta semana

Además de la vacunación extraordinaria en fin de semana, también se puede acudir sin cita a los hospitales en distintos horarios de lunes a viernes, que pueden consultarse en la web del ensayo clínico SINCIGAL. Asimismo, hasta el próximo 31 de enero también estarán activos los centros de salud participantes, que pueden consultarse en la siguiente enlace.