Éxito de participación en el CHUAC de A Coruña en el ensayo de la vacuna contra el virus sincitial

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) ha recibido este sábado una gran afluencia de personas interesadas en participar en el ensayo clínico, para mayores de 18 años, de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR). En concreto, al hospital coruñés acudieron 1.089 personas, mientras que al hospital comarcal Virxe da Xunqueira de Cee asistieron 92.

Estas cifras, ofrecidas por la Consellería de Sanidade, colocan al área sanitaria de A Coruña y Cee a la cabeza del ensayo. En total, este sábado participaron en Galicia 5.423 personas: 599 en Ferrol, 144 en A Mariña, 453 en Lugo, 80 en Monforte de Lemos, 63 en O Barco de Valdeorras, 446 en Ourense, 71 en Verín, 717 en Vigo, 417 en Pontevedra, 189 en O Salnés, 286 en Barbanza y 777 en Santiago. A estas cifras hay que sumar las 1.089 personas que acudieron al CHUAC y las 92 al hospital de Cee.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, celebraba este domingo la gran respuesta que está teniendo el ensayo clínico por parte de la población: "Es un auténtico orgullo comprobar, una vez más, cómo los gallegos responden a los llamamientos de su salud pública. La respuesta ha sido realmente abrumadora, especialmente en el área sanitaria de A Coruña y Cee".

Así, Gómez Caamaño ha agradecido a la ciudadanía su "compromiso y solidaridad" y a los profesionales sanitarios la labor desempañada. La segunda de las jornadas maratonianas de vacunación se celebrará este domingo en los hospitales gallegos nombrados.

El objetivo del estudio es evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población gallega mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS). Para participar se han habilitado puntos de vacunación este fin de semana de forma extraordinaria en los 14 hospitales del Servicio Gallego de Salud, para poder acudir sin necesidad de cita previa.

Los últimos datos ofrecidos semana a semana muestran que el virus respiratorio sincitial (VRS) continúa aumentando su tasa de positividad en Galicia y ya supera el 8% en la semana del 5 al 11 de enero. Así se recogía en el informe semanal de seguimiento de este virus que publica la Consellería de Sanidade.

Vacunación durante esta semana

Además de la vacunación extraordinaria en fin de semana, también se puede acudir sin cita a los hospitales en distintos horarios de lunes a viernes, que pueden consultarse en la web del ensayo clínico SINCIGAL. Asimismo, hasta el próximo 31 de enero también estarán activos los centros de salud participantes, que pueden consultarse en la siguiente enlace.