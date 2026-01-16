Galicia pone fecha para intentar eliminar las enfermedades de transmisión sexual: año 2030

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha presentado este viernes el Plan SexSan 2026-2030 con el que buscarán acabar con las infecciones de transmisión sexual como problema de salud pública con un enfoque multidisciplinar centrado en la prevención. El objetivo, "ambicioso pero realista", es reducir en un 5% la prevalencia por infección hasta 2030.

Así lo ha explicado el conselleiro este viernes en una rueda de prensa recogida por Europa Press en la que, acompañado por la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, y de la directora do Centro galego para o control e prevención de enfermidades (Cegace), Marta Piñeiro, ha dado a conocer los detalles de un plan que representa un "cambio de paradigma" ante la tendencia creciente que registran este tipo de enfermedades y el cambio de patrones sociales.

"Se trata de dar un paso más y anticiparnos con un enfoque multidisciplinar, imprescindible cuando hablamos de salud pública", ha defendido Gómez Caamaño.

El abordaje integral que plantea la Consellería se basa en la prevención, el tratamiento, la atención a la cronicidad y la mejora de la calidad de vida. Para ello, destinarán una inversión de 195 millones de euros, de los que 177 irán a parar a herramientas de diagnóstico y tratamiento.

Este planteamiento se aleja del utilizado en los últimos años, han explicado. Históricamente, las políticas sanitarias se han centrado mucho en el VIH y eso, ha apuntado el conselleiro, "ya no responde a la realidad actual.

Cribados "pioneros"

Carmen Durán se ha encargado de dar más detalles del plan y ha reivindicado la colaboración entre departamentos, concretamente con las consellerías de Política Social y Educación, así como con la dirección xeral de Xuventude, para conseguir que "desaparezca el estigma" alrededor de este tipo de infecciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El plan consta de nueve líneas de acción. Una de las principales es la vigilancia epidemiológica que, desde la Consellería, realizarán de todos los brotes y de forma proactiva. También la secuenciación genómica de los virus será clave en el enfoque, de forma que se luche también contra una posible resistencia bacteriana (a este respecto, aclaran que en Galicia no existe este problema).

En cuanto a la prevención, ha recordado que Galicia ya vacuna contra el papiloma humano, la hepatitis A y la meningitis B, en la que fue pionera a nivel mundial. A esto añadirán la elaboración de un mapa de recursos en salud afectiva que recoja todas las entidades sanitarias y comunitarias relacionadas con la atención de la salud sexual.

En atención primaria, se facilitarán medios de protección como preservativos y se harán campañas de comunicación, además de establecer alianzas con la farmacia comunitaria.

En lo que respecta a la detección de las ITS, también este punto buscarán ser "pioneros". Así, la gran novedad es que se realizarán cribados oportunistas de VIH y hepatitis B y C, así como otras infecciones de transmisión sexual como la gonorrea.

Concretamente, se hará cribado oportunista de VIH en los tramos de edad de mayor incidencia, tanto en primaria como hospitalaria, y se ampliará el cribado oportunista de hepatitis C al grupo de 40 a 49 años. Además, Sanidade incluirá el cribado oportunista de hepatitis B.

Asimismo, "de forma pionera en España", Sanidade diseñará un cribado de gonococo, clamidia y mycoplasma, mediante la realización de autotoma en el propio domicilio. Durante este año se desarrollará un proyecto piloto que definirá los grupos de edad o los grupos de riesgo a los que se ofrecerá.

La incidencia de las ETS y el 'chemsex'

Si bien los efectos de este tipo de enfermedades ha ido bajando notablemente desde hace décadas, en los últimos años sí se ha registrado un repunte, tal y como han confirmado. Con todo, destacan que la incidencia de las principales infecciones de transmisión sexual en Galicia está por debajo de la media nacional, aunque con tendencia creciente.

En el VIH es de 5,1 casos por 100.000 habitantes; la gonorrea, de 33 casos por 100.000 habitantes; y la sífilis de 10 casos por 100.000 habitantes.

Los datos apuntan también a que tienen una mayor incidencia en el grupo de 20 a 40 años y más en hombres que en mujeres.

Sobre los cambios sociales y culturales, Durán ha reconocido que están alerta ante el 'chemsex', nueva tendencia cada vez más habitual que consiste en un consumo sexualizado de sustancias, vinculado al sexo entre hombres.

Si bien no cuentan con datos exactos de su prevalencia, sí reconoce Durán que "cada vez es más normal" que personas con ITS relaten que han tenido alguna experiencia con el 'chemsex'. Sobre este punto, ha remarcado, harán especial hincapié en la campaña de comunicación y entre los más jóvenes.