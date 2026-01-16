La coordinadora de Urgencias del Materno de A Coruña: "La salmonelosis es similar a una gastroenteritis"

Más de sesenta alumnos del IES Elviña de A Coruña se encuentran afectados por una intoxicación alimentaria en la cafetería del centro educativo. Todo parece apuntar a que el origen del brote de salmonelosis estaría en la tortilla servida en el establecimiento. Los últimos datos de la Consellería de Sanidade señalan que tres de ellos se encuentran ingresados en el Hospital Teresa Herrera de A Coruña.

Este medio ha contactado con el Materno Infantil para abordar el tema de la salmonelosis, sus síntomas, sus posibles consecuencias y cómo actuar frente a él. Para ello, hablamos con la coordinadora de urgencias del hospital coruñés, Sandra Yáñez.

Qué es la salmonelosis y cómo se detecta

La salmonelosis es una intoxicación alimentaria producida por una bacteria. "Normalmente, su aparición se debe a la mala conservación de un alimento en mal estado", explica la profesional de la salud. Se trata de una de las intoxicaciones más frecuentes, que no tienen que ver con la gastroenteritis, que tiene un origen vírico: "Por eso, la salmonela se asocia con la conservación de alimentos sensibles como el huevo, aunque también puede darse por falta de higiene".

Los síntomas más frecuentes que produce son vómitos y diarrea, especialmente el segundo, que suele ir acompañado de dolor abdominal, que en ocasiones puede llegar a ser muy intenso. "A veces genera fiebre y puede llegar a haber deposiciones con sangre, que asustan mucho, pero es normal porque el intestino está inflamado por la infección", añade Sandra Yáñez.

La conservación de los alimentos clave para su prevención

La doctora advierte de que la adecuada conservación de los alimentos es el paso más importante para prevenir una intoxicación por salmonelosis: "Conservar los alimentos según las indicaciones oficiales y a una temperatura adecuada, especialmente en verano con la exposición al calor".

Precisamente el calor fue el desencadenante del brote de salmonela que afectó el verano pasado a más de un centenar de asistentes a un festival de música en Oza-Cesuras (A Coruña). Sin embargo, puede darse perfectamente sin añadir el calor a la ecuación. "Puede aparecer en cualquier momento del año", advierte Yáñez.

Cómo actuar en caso de sospecha de salmonelosis

En caso de sospecha de salmonela la profesional de urgencias indica que se deben seguir las recomendaciones para una gastroenteritis: "La confirmación oficial no la tendremos a no ser que se haga un cultivo". Lo más importante es mantenerse hidratado bebiendo frecuentemente suero oral en caso de vómitos o diarrea.

Si se tiene mucho dolor abdominal y fiebre muy alta, es recomendable acudir al médico o al pediatra. "Lo ideal es siempre coger un cultivo para confirmar si se trata de una salmonelosis o no. Por lo general, no suele necesitar tratamiento antibiótico a no ser que se trate de una afectación muy grave y que dure más de una semana", agrega Sandra Yáñez. "Al final se trata de pasarlo para recuperarse", concluye.