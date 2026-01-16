Aumentan a cuatro los ingresados en A Coruña por el brote de salmonelosis en el IES de Elviña

La Consellería de Sanidade ha notificado que el número de personas ingresadas por el brote de salmonelosis detectado en el IES de Elviña ha aumentado a cuatro en las últimas horas, según los datos recogidos. En el mismo parte se incide en que la causa es "la ingesta de tortilla" empleada en días pasados.

Por tanto, es una persona más la que permanece en un centro hospitalario por esta causa con respecto a los datos facilitados hace 24 horas.

Sanidade indicó en días pasados que continúan con el estudio epidemiológico y ya son 17 las analíticas positivas a la salmonella. El resto de afectados permanecen en sus casas con claros síntomas del virus: vómitos, diarreas y fiebre. Por el momento, hay más de 60 alumnos afectados, desde 1º a 2º de Bachillerato.

Las investigaciones apuntan a la ingesta de tortilla entre los días 8 y 9 de enero. Concretamente, sucedió en la cafetería a la hora del recreo, cuando muchos estudiantes aprovechan para merendar antes de volver a clase.

Después de lo sucedido, la cafetería permanece cerrada para el resto de alumnos, a pesar de que se ha confirmado que las condiciones higiénicas del establecimiento eran buenas.