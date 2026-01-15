Suben a tres las personas ingresadas en A Coruña por el brote de salmonelosis en el IES Elviña

El número de alumnos del IES Elviña ingresados por el brote de salmonelosis asciende a tres, según informa la Consellería de Sanidade. También, sube el número de casos notificados a 68. El origen se encontraría en la tortilla servida en la cafetería del centro.

Sanidade indica que continúan con el estudio epidemiológico y ya son 17 las analíticas positivas a la salmonella. El resto de afectados permanecen en sus casas con claros síntomas del virus: vómitos, diarreas y fiebre. Por el momento, hay más de 60 alumnos afectados, desde 1º a 2º de Bachillerato.

La sospecha de que la tortilla haya sido el origen del virus se debe a la casual ingesta de este alimento entre los días 8 y 9 de enero. Concretamente, sucedió en la cafetería a la hora del recreo, cuando muchos estudiantes aprovechan para merendar antes de volver a clase. Después de lo sucedido, la cafetería permanece cerrada para el resto de alumnos. A pesar de que se ha confirmado que las condiciones higiénicas del establecimiento eran buenas.

Asimismo, desde el ANPA señalan esta mañana a Quincemil que los afectados evolucionan "poco a poco" en base a las informaciones que les llegan de las familias. En el centro educativo se están llevando a cabo todas las medidas que se indicaron desde la administración autonómica e informando a todas las familias de los pasos a seguir.

"Esperamos unha pronta recuperación para todas as persoas afectadas", añaden desde el ANPA. Por el momento, no se ha registrado ningún caso de gravedad. Los casi 70 alumnos afectados fueron atendidos en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de A Coruña o en sus respectivos centros de salud.