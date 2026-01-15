La segunda jornada de huelga de médicos en Galicia continúa por un Estatuto Propio y mejores condiciones

Este jueves, 15 de enero, ha continuado el segundo de los dos días de huelga de médicos y facultativos en Galicia, que protestan para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Propio y a la consellería de Sanidade una negociación para mejorar sus condiciones de trabajo.

Desde el Sergas cifran el seguimiento en el turno de mañana en un 22,67%. En contraposición, desde el sindicato médico O'Mega afirman que el seguimiento ha alcanzado un 85% en los centros hospitalarios del Sergas, teniendo en cuenta el volumen de médicos y facultativos que podían hacer huelga al no entrar dentro de los servicios mínimos. Además, en atención primaria aseguran un seguimiento del 55%.

Desde el sindicato indican que supone "un sensible incremento" con respecto a la primera jornada de ayer, que cifraron en el 70%, mientras que el Sergas en un 20% en el turno de mañana. O'Mega considera que los servicios mínimos impuestos por la Xunta son "abusivos" llegando a alcanzar "hasta el 120% de los efectivos de un día normal". Por ello, amenazan con hacer un paro indefinido si la Xunta de Galicia no se sienta a negociar las condiciones laborales. Las cifras del Sergas también apuntan a un mayor seguimiento en los centros hospitalarios, con respecto al día de ayer, situándose en el 29,55 % en los siete grandes hospitales y un 18,74% en los comarcales, mientras que en los centros de Atención Primaria lo sitúan en un 7,19%, unos datos superiores a los registrados ayer del 5,96%. Cifras por áreas sanitarias Por centros hospitalarios, las cifras de la Xunta apuntan a que el CHUVI de Vigo es el que registra un mayor apoyo a la huelga, con un seguimiento del 39,34%. Le sigue el hospital de Pontevedra con un 32,33%, el CHOU de Ourense con un 29,72%, el HULA de Lugo con un 31,46 % y el CHUS de Santiago con un 26,93 %. La huelga fue menos secundada en el hospital de Ferrol, en un 23,73% y en el CHUAC de A Coruña, con un 20,72%. En los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó el 15,09 % en el Hospital Público de Cee; el 12,07 % en el Hospital Público de Barbanza; el 21,37 % en el Hospital Público de la Mariña; el 15 % en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 13,56 % en el Hospital Público del Barco de Valdeorras; el 16,67 % en el Hospital Público de Verín; y el 31,25 % en el Hospital del Salnés.

El seguimiento en atención primaria en el turno de mañana por áreas sanitarias, fue el siguiente: área sanitaria de La Coruña y Cee, 4,94 %; área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, 4,65 %; área sanitaria de Ferrol, 8,59 %; área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 8,64 %; área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 9,55 %; área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, 6,8 %; y en el área sanitaria de Vigo, del 8,1 %.

Además de la huelga, también se han organizado concentraciones en las puertas de los hospitales y centros sanitarios de Galicia. En el caso del CHUAC de A Coruña, la concentración de este jueves quedó suspendida debido a la alerta amarilla por temporal en la ciudad.

Reclamaciones al Ministerio y a la Consellería

La convocatoria de esta huelga de dos días tiene dos motivaciones. Por una parte, los médicos secundan la convocatoria nacional pidiendo al Ministerio de Sanidad un Estatuto Propio para que médicos y facultativos puedan negociar sus propias condiciones laborales.

Por otra parte, en Galicia, los sindicatos reclaman además que la consellería de Sanidade negocie una mejora de sus condiciones de trabajo. Entre estas reclamaciones están la disminución de la carga laboral para garantizar una asistencia de calidad pero respetando el derecho al descanso y la conciliación.

Asimismo, los médicos piden guardias voluntarias y el reconocimiento de la carrera profesional que compute el total de años trabajados y una jornada de 35 horas semanales.

El pasado miércoles, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, advirtió del impacto de la huelga convocada a nivel nacional y instaba a la ministra de Sanidad, Mónica García, a tomar medidas para dar respuesta a las reclamaciones de los médicos. El titular de Sanidade considera que la ministra debe asumir responsabilidades "posto que ela creou este problema cunha reforma que xera un gran rexeitamento entre os profesionais".