Las dos jornadas de huelga de médicos suspenden 59 cirugías en el área sanitaria de A Coruña y Cee

Las dos jornadas de huelga celebradas el pasado miércoles y este jueves por médicos y facultativos en Galicia dejaron en el área sanitaria de A Coruña y Cee un total de 59 cirugías canceladas, de las 472 que se suspendieron en toda la comunidad. Los paros reclaman al Ministerio de Sanidade un estatuto propio y a la Consellería de Sanidade la apertura de una negociación para mejorar sus condiciones laborales.

El seguimiento del parón en el área de A Coruña se situó este jueves por la mañana, según las cifras de la Consellería de Sanidade, en un 20,72% en el CHUAC de A Coruña, mientras que en el Hospital Comarcal de Cee el seguimiento fue del 12,07 %. Por su parte, las cifras en atención primaria se situaron en un 4,94%.

En total, Sanidade indica que la actividad suspendida entre el miércoles y lo que va de jueves en el área sanitaria de A Coruña asciende a 2.776 consultas hospitalarias, 1.071 consultas de atención primaria y 277 pruebas, excluidas las de laboratorio. A nivel gallego se suspendieron 15.577 consultas hospitalarias, 9.152 consultas de atención primaria y 1.616 pruebas, sin contar las de laboratorio.

Desde el Sergas cifraron el seguimiento de la huelga en Galicia el turno de mañana en un 22,67%. En contraposición, desde el sindicato médico O'Mega afirman que el seguimiento ha alcanzado un 85% en los centros hospitalarios del Sergas, teniendo en cuenta el volumen de médicos y facultativos que podían hacer huelga al no entrar dentro de los servicios mínimos. Además, en atención primaria aseguran un seguimiento del 55%.

Desde el sindicato indicaban este mediodía que las cifras de este jueves suponen "un sensible incremento" con respecto a la primera jornada de ayer, que cifraron en el 70%, mientras que el Sergas en un 20% en el turno de mañana. O'Mega considera que los servicios mínimos impuestos por la Xunta son "abusivos" llegando a alcanzar "hasta el 120% de los efectivos de un día normal". Por ello, amenazan con hacer un paro indefinido si la Xunta de Galicia no se sienta a negociar las condiciones laborales.