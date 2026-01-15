Imagen de una de las protestas de médicos en el CHUAC

Imagen de una de las protestas de médicos en el CHUAC Cedida

Salud

Las dos jornadas de huelga de médicos suspenden 59 cirugías en el área sanitaria de A Coruña y Cee

El Sergas sitúa el seguimiento de la huelga este jueves en el CHUAC en un 20,72%. En total, se han suspendido 2.776 consultas hospitalarias

Te puede interesar: El virus respiratorio sincitial alcanza ya el 8% de positividad en Galicia

Publicada

Las dos jornadas de huelga celebradas el pasado miércoles y este jueves por médicos y facultativos en Galicia dejaron en el área sanitaria de A Coruña y Cee un total de 59 cirugías canceladas, de las 472 que se suspendieron en toda la comunidad. Los paros reclaman al Ministerio de Sanidade un estatuto propio y a la Consellería de Sanidade la apertura de una negociación para mejorar sus condiciones laborales.

La segunda jornada de huelga de médicos en Galicia continúa por un Estatuto Propio y mejores condiciones

El seguimiento del parón en el área de A Coruña se situó este jueves por la mañana, según las cifras de la Consellería de Sanidade, en un 20,72% en el CHUAC de A Coruña, mientras que en el Hospital Comarcal de Cee el seguimiento fue del 12,07 %. Por su parte, las cifras en atención primaria se situaron en un 4,94%.

En total, Sanidade indica que la actividad suspendida entre el miércoles y lo que va de jueves en el área sanitaria de A Coruña asciende a 2.776 consultas hospitalarias, 1.071 consultas de atención primaria y 277 pruebas, excluidas las de laboratorio. A nivel gallego se suspendieron 15.577 consultas hospitalarias, 9.152 consultas de atención primaria y 1.616 pruebas, sin contar las de laboratorio.

Desde el Sergas cifraron el seguimiento de la huelga en Galicia el turno de mañana en un 22,67%. En contraposición, desde el sindicato médico O'Mega afirman que el seguimiento ha alcanzado un 85% en los centros hospitalarios del Sergas, teniendo en cuenta el volumen de médicos y facultativos que podían hacer huelga al no entrar dentro de los servicios mínimos. Además, en atención primaria aseguran un seguimiento del 55%.

Desde el sindicato indicaban este mediodía que las cifras de este jueves suponen "un sensible incremento" con respecto a la primera jornada de ayer, que cifraron en el 70%, mientras que el Sergas en un 20% en el turno de mañana. O'Mega considera que los servicios mínimos impuestos por la Xunta son "abusivos" llegando a alcanzar "hasta el 120% de los efectivos de un día normal". Por ello, amenazan con hacer un paro indefinido si la Xunta de Galicia no se sienta a negociar las condiciones laborales.