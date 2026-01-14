La Xunta investiga qué pudieron comer los alumnos de IES Elviña de A Coruña para contraer salmonelosis

El ANPA Enxebre del IES Elviña de A Coruña ha confirmado este mediodía varios casos de salmonelosis entre los afectados por una bacteria contraída en el propio centro. La asociación de padres y alumnos, que está en contacto diario con la administración pública, así lo ha trasladado a Quincemil.

Este martes informaban desde el Sergas que entre 40 y 50 alumnos se habían visto afectados por un alimento que consumieron en la cafetería del centro entre el 8 y el 9 de enero, durante el recreo.

Desde entonces, los alumnos sufren vómitos, mareos y fiebre. De ahí que en un primer momento se hablara de un posible brote de gastroenteritis. Si bien, dentro de la investigación biológica que están llevando a cabo la Consellería de Sanidade, los resultados de varios alumnos han dado positivo en salmonelosis.

Este pudo deberse a algo que comieron en la hora del recreo en la cafetería del comedor. Lo que provocó que estos tuvieran que acudir de inmediato a los Puntos de Atención Continuada de A Coruña (PAC) o a sus respectivos centros de salud. Aunque por suerte, no fue necesario hospitalizar a ninguno de ellos.

Los alumnos afectados, que van desde 1º a 4º de la ESO, permanecen en sus casas cumpliendo con las recomendaciones médicas. Desde el ANPA esperan su "pronta recuperación" y recuerdan que están disponibles para todo lo que necesiten las familias de los contagiados.

Desde el centro educativo están siguiendo todas las medidas que se les indicaron desde la Consellería de Sanidade, a la espera de los próximos pasos a realizar.