La Real Academia de Medicina de Galicia hace públicos sus Premios a la Investigación 2025

La Real Academia de Medicina de Galicia, en la sesión plenaria celebrada esta semana, ha concedido los Premios a la Investigación de 2025, instituidos por la Academia con el patrocinio de la Fundación Barrié y la Fundación José Antonio Quiroga y Piñeyro del Centro Oncológico de Galicia. La entrega de los galardones se realizará durante la apertura del Curso Académico 2026, que tendrá lugar el viernes 23 de enero a las 19:00 horas en la coruñesa sede de la institución.

El Premio de la Fundación Barrié, dotado con 10.000 euros y nombramiento de Académico Correspondiente al mejor trabajo de tema libre en Ciencias Médicas de aplicación clínica, recayó en el trabajo de la investigadora del Grupo de Medicina Fetal y Perinatal del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo Marta Rial Crestelo.

El estudio multicéntrico, publicado en Lancet, lleva por título 'Term planned delivery based on fetal growth assessment with or without the cerebroplacental ratio in low-risk pregnancies (Ratio37): An international, multicentre, open-label, randomizes controlled trial', y cuenta como coautores con Marek Lubusky; Mauro Parra-Cordero; Ladislav Krofta; Anna Kajdy; Eyal Zohav; Elena Ferriols-Pérez; Rogelio Cruz-Martínez; Marian Kacerovsky; Elena Scazzocchio; Lucie Roubalova; Pamela Socias; Lubomir Hašlík; Jan Modzelewski; Eran Ashwal; Julia Castellá-Cesari; Monica Cruz-Lemini; Eduard Gratacós y Francesc Figueras; investigadores de centros internacionales como Chile, República Checa, México o Israel, además de España.

El trabajo estudia si incorporando la medición cerebroplacentaria a la evaluación estándar del crecimiento mediante ecografía cerca del término reduce la mortalidad perinatal y la morbilidad neonatal grave, en comparación con la evaluación estándar del crecimiento.

El Accésit (mención de honor) en esta categoría fue para el trabajo de Manuel Taboada Muñiz, del Servicio de Anestesiología y Medicina Intensiva del Hospital Clínico Universitario de Santiago, 'First-attempt awake tracheal intubation success rate using a hiperangulated unchanelled videolaryngoscope vs. a channelled videolaryngoscope in patients with anticipated difficult airway: a randomises controlled trial'.

En el estudio han participado como coautores: Fernández J, Estany-Gestal A, Vidal I, Dos Santos L, Novoa C, Pérez A, Segurola J, Franco E, Regueira J, Mirón P, Sotojove R, Cortiñas J, Cariñena A, Peiteado M, Rodríguez A, Seoane-Pillado T, de la Fundación Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago y del INIBIC de A Coruña. El equipo de anestesistas analiza la tasa de éxito en el primer intento de intubación traqueal en casos de pacientes con complicaciones manteniéndolos despiertos, utilizando un videolaringoscopio hiperangulado sin canal frente a un videolaringoscopio con canal.

La Real Academia de Medicina de Galicia también ha concedido un segundo Accésit (mención de honor) a un trabajo de Sergio Cinza Sanjurjo, investigador del IDIS, en el que han participado David García, Pilar Mazón, Manuel Portela, Moisés Rodríguez, Daniel Rey, Manuela Sestayo y José R. González-Juanatey.

Con el título 'Impact of a clinician-to-clinician electronic consulta on in heart failure patients with previous hospital admissions', este estudio que ha contado con la colaboración de Centros de Salud de Santiago, Ames y A Estrada y del CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), analiza el impacto de un programa de gestión de la atención ambulatoria que incluye consultas electrónicas entre médicos sobre el tiempo de demora en la atención, los ingresos hospitalarios y la mortalidad en un grupo de alto riesgo de pacientes con insuficiencia cardíaca y episodios previos de hospitalización.

El Premio de la Fundación Centro Oncológico de Galicia José Quiroga y Piñeyro, dotado con 9.000 euros al mejor trabajo de tema libre de investigación oncológico clínica, ha sido concedido a la publicación 'Activation-induced cytidine deaminase causes recurrent splicing mutations in diffuse large B-cell lymphoma', del que es responsable Pedro Medina, profesor de la Universidad de Granada y responsable del grupo de investigación CTS-993 (GENYO), que estudia la mutación del linfoma difuso de células B grandes en modelos murinos.

El Accésit (mención de honor) en esta categoría recayó en el trabajo de Clara María Ruiz Ponte, investigadora del IDIS y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, por el trabajo 'BMPR2 as a novel predisposition gene for hereditary colorectal polyposis', que analiza la predisposición genética a desarrollar cáncer de colon a través del estudio de BMPR2.

En el estadio colaboran Laia Bonjoch, Ceres Fernández, Miriam Álvarez, Anael López, Cristina Herrera, Jorge Amigo, Luis Bujanda, David Remedios, Andrés Dacal, Joaquín Cubiella, Francesc Balaguer, Fernando Fernández-Bañares, Ángel Carracedo, Rodrigo Jover y Sergi Castellvi-Bel.