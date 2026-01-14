Primera jornada de huelga de médicos en Galicia por un Estatuto Propio y mejores condiciones

Concentración frente al HULA de Lugo en la primera jornada de huelga de médicos en Galicia O'Mega

Este miércoles ha tenido lugar en Galicia el primero de dos días de huelga de médicos y facultativos, que protestan para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Propio y a la consellería de Sanidade una negociación para mejorar sus condiciones de trabajo.

Desde el Sergas cifran el seguimiento en el turno de mañana en un 20%. En contraposición, desde el sindicato médico O'Mega afirman que el seguimiento ha alcanzado un 70% en los centros del Sergas, teniendo en cuenta el volumen de médicos y facultativos que podían hacer huelga al no entrar dentro de los servicios mínimos.

El mismo sindicato indica que el seguimiento fue "especialmente masivo" en los principales hospitales públicos gallegos y algo menos en los centros de salud. En este segundo caso, consideran que los servicios mínimos impuestos por la Xunta son "abusivos" llegando a alcanzar "hasta el 120% de los efectivos de una jornada normal".

Las cifras del Sergas también apuntan a un mayor seguimiento en los centros hospitalarios, situándolo en un 25,42% —un 26,27% en los siete grandes hospitales y un 16,24% en los comarcales— mientras que en los centros de Atención Primaria lo sitúan en un 5,96%.

Por centros hospitalarios, las cifras de la Xunta apuntan a que el CHUVI de Vigo es el que registra un mayor apoyo a la huelga, con un seguimiento del 35,06%. Le sigue el hospital de Pontevedra con un 29,33%, el CHOU de Ourense con un 27,84%, el HULA de Lugo con un 27,84% y el CHUS de Santiago con un 24,56%. La huelga fue menos secundada en el hospital de Ferrol, en un 22,25% y en el CHUAC de A Coruña, con un 16,79%.

En los comarcales, el mayor seguimiento fue en O Salnés, de un 25,32%, seguido de Monforte de Lemos (20,25%), A Mariña (16,24%), Barbanza (15,52%), Cee (13,21%), Verín (10%) y Valdeorras (8,47%). En los centros de Atención Primaria lideró el seguimiento Ferrol (10,94%), seguido de Vigo (8,37%), Pontevedra y O Salnés (7,28%), A Mariña y Monforte (5,74%), A Coruña y Cee (4,97%), Santiago y Barbanza (4,4%) y Ourense, Verín y Valdeorras (2,93%).

En la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos y en el 061 y la empresa de servicios sanitarios Galaria el seguimiento fue del 3,95%.

Además de la huelga, también se han organizado concentraciones en las puertas de los hospitales y centros sanitarios de Galicia.

Esta tarde, desde las 18:00 horas, una manifestación partirá desde la Alameda de Santiago de Compostela. Este jueves continuarán los paros en el segundo día convocado de huelga. Desde el sindicato O'Mega amenazan con hacer un paro indefinido si la Xunta de Galicia no se sienta a negociar las condiciones laborales.

Reclamaciones al Ministerio y a la Consellería

La convocatoria de esta huelga de dos días tiene dos motivaciones. Por una parte, los médicos secundan la convocatoria nacional pidiendo al Ministerio de Sanidad un Estatuto Propio para que médicos y facultativos puedan negociar sus propias condiciones laborales.

Por otra parte, en Galicia, los sindicatos reclaman además que la consellería de Sanidade negocie una mejora de sus condiciones de trabajo.

Entre estas reclamaciones están la disminución de la carga laboral para garantizar una asistencia de calidad pero respetando el derecho al descanso y la conciliación.

Asimismo, los médicos piden guardias voluntarias y el reconocimiento de la carrera profesional que compute el total de años trabajados y una jornada de 35 horas semanales.

Gómez Caamaño insta a la ministra de Sanidad a tomar medidas

Esta misma mañana, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, advirtió del impacto de la huelga convocada a nivel nacional. En este sentido, ha instado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a que tome medidas para dar respuesta a las reclamaciones de los médicos.

El titular de Sanidade considera que la ministra debe asumir responsabilidades "posto que ela creou este problema cunha reforma que xera un gran rexeitamento entre os profesionais".

Gómez Caamaño mantuvo esta mañana una reunión con el gerente del Sergas, José Ramón Parada, y el director general de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, además de los gerentes de las áreas sanitarias, para evaluar el impacto de la huelga en el sistema de salud gallego.

El conselleiro, sin hacer referencia a las protestas y reclamaciones de los médicos a la Xunta de Galicia, considera que es "totalmente incomprensible que o Goberno de España pretenda reformar a norma que regula o traballo do persoal sanitario sen ter en conta as demandas dos profesionais que asumen un maior nivel de responsabilidade".

Respecto a la incidencia en los centros sanitarios de Galicia, Gómez Caamaño ha indicado que se suspendieron 205 intervenciones quirúrgicas esta mañana, en un momento, además, en el que los servicios están "tensionados" por la ola de gripe y enfermedades respiratorias. En la huelga que tuvo lugar el pasado mes de diciembre se llegaron a suspender 60.000 atenciones médicas en Galicia según los datos de la Xunta.

El conselleiro ha señalado también que el objetivo del Sergas es "garantir a calidade e a seguridade aos pacientes". Por ese motivo, Sanidade quiere asegurar la programación de las prioridades 1 y de los procesos de la ley de garantías de tiempo máximos. En este sentido, la Xunta planificará y reorganizará la actividad suspendida "canto antes".