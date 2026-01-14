La tortilla, posible origen del brote de salmonelosis en el IES Elviña de A Coruña: una persona hospitalizada

La tortilla servida en la cafetería del IES Elviña podría ser el motivo del brote alimentario contraido por casi medio centenar de alumnos en los últimos días. Así lo ha informado la Consellería de Sanidade después del estudio epidemiológico en el que seis jóvenes dieron positivo en salmonelosis.

En este momento hay un paciente ingresado por este motivo. El resto permanece en sus casas con claros síntomas del virus: vómitos, diarreas y fiebre. Por el momento hay entre 40 y 50 alumnos afectados, desde 1º a 2º de Bachillerato.

El caso fue cominicado a Sanidade el pasado lunes a las 14:00 horas. Desde ese momento se está llevando a cabo la correspondiente investigación para conocer el origen del brote alimentario.

La sospecha de que la tortilla haya sido el origen del virus se debe a la casual ingesta de este alimento entre los días 8 y 9 de enero. Concretamente, sucedió en la cafetería a la hora del recreo, cuando muchos estudiantes aprovechan para merendar antes de volver a clase.

Tras lo sucedido, la cafetería permanece cerrada para el resto de alumnos. A pesar de que se ha confirmado que las condiciones higiénicas del establecimiento eran buenas.

Apoyo a las familias por parte del ANPA

Asimismo, desde el ANPA esperan la "pronta recuperación" de los alumnos afectados y recuerdan que la asociación está disponible para todo lo que necesiten las familias de los contagiados.

Desde el centro educativo están siguiendo todas las medidas que se les indicaron desde la Consellería de Sanidade, a la espera de los próximos pasos a realizar.