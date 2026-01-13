ADOS retoma la campaña en centros educativos de Galicia: aquí puedes donar sangre esta semana

Después de la campaña de Navidad, la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) retoma los desplazamientos a centros educativos de Galicia y otros puntos de las localidades gallegas en una segunda fase de esta campaña. A lo largo del segundo cuadrimestre, unidades móviles de ADOS estarán en distintos centros para facilitar que las personas que cumplen 18 años donen por primera vez.

Concretamente, esta semana ADOS estará presente en 6 centros educativos de Galicia. Desde la Axencia destacan que esta campaña forma parte de su iniciativa de información y sensibilización de la comunidad estudiantil.

Además de recoger donaciones, se organizan charlas y mesas informativas para dar a conocer la importancia de la donación de sangre y otras formas de donación.

Dónde donar sangre en Galicia esta semana

Dentro de los centros educativos, ADOS acudirá este martes al CIFP Paseo das Pontes de A Coruña y al IES Ordes. El miércoles 14 volverá al CIFP Paseo das Pontes e irá al CPR Santo Cristo de Ourense. El jueves 15 estará en el Centro Profesional A Fundación de A Coruña, el IES Espiñeira de Boiro y el CIFP Porta da Auga de Lugo.

Estos desplazamientos se complementan con unidades móviles en otras localidades.

Así, este martes se podrá donar en el barrio del Ventorrillo en A Coruña, Curtis, Pontedeume, Milladoiro, Ordes, Foz, Allariz, Caldas de Reis y en el barrio As Travesas y Torrecedeira de Vigo.

El miércoles la unidad estará en Riazor en A Coruña, Frades, Miño, Ponteceso, en la plaza Roja de Santiago, en Monbus y plaza Maior de Lugo, en Viana do Bolo, en la zona de Ferraría de Pontevedra y en Cabral y el barrio de Teis en Vigo.

El jueves acudirá al Cantón-Obelisco de A Coruña, Boimorto, Mugardos, Oleiros, Rois, Ribadeo, A Merca, Taboadela, barrio del Vinteún de Ourense, Ponteareas, barrio O Calvario de Vigo y Vilanova de Arousa.

El viernes estará en A Laracha, Boiro, Culleredo, Fene, Trazo, Centro Comercial As Termas de Lugo, Xinzo de Limia, Ponteareas, la calle Príncipe de Vigo y Vilagarcía de Arousa.

El sábado se podrá donar en Boiro, Ordes, la calle Príncipe de Vigo y Vilagarcía de Arousa.

Toda la información se puede consultar en la web ados.sergas.gal, en sus redes sociales o en el teléfono 900 100 828