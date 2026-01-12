Dos neurólogos gallegos, reelegidos en la nueva Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha renovado su Junta Directiva y ha confirmado la reelección de dos neurólogos gallegos, la doctora Susana Arias Rivas y el doctor Javier Camiña Muñiz, que seguirán desempeñando funciones clave dentro de la organización científica.

La SEN cuenta con más de 4.500 miembros, entre los que se encuentran la gran mayoría de los neurólogos españoles y otros profesionales sanitarios vinculados a la especialidad. Los nombramientos se han hecho efectivos tras la finalización del periodo de votación posterior a la Asamblea General Extraordinaria celebrada durante la Reunión Anual de la sociedad.

La doctora Susana Arias Rivas ha sido reelegida Vocal del Área de Relaciones Profesionales y Sociedades Científicas Afines, desde donde continuará impulsando nuevas acciones alineadas con la estrategia de la SEN, apoyando a la presidencia, supervisando programas e iniciativas especiales y abordando los asuntos jurídicos de la profesión.

Natural de Santiago de Compostela, ejerce como Facultativo Especialista en Neurología en el Hospital Clínico Universitario EOXI de Santiago y como profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Su trayectoria incluye una intensa actividad investigadora y docente, con numerosas publicaciones y participación en ensayos clínicos en el ámbito de la enfermedad cerebrovascular.

Por su parte, el doctor Javier Camiña Muñiz ha sido reelegido Vocal del Área de Comunicación y Pacientes, un puesto desde el que seguirá definiendo y coordinando las estrategias de promoción social de la Neurología, además de dirigir la comunicación institucional, la web y el Gabinete de Prensa de la SEN.

Natural de Meaño, desarrolla su labor asistencial en la Clínica Rotger Quirónsalud y el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, en Palma de Mallorca, y colabora también con el Hospital de la Princesa de Madrid. Cuenta con una amplia formación y experiencia en cefaleas, patología neuromuscular e ictus, además de una destacada presencia en grupos de estudio nacionales e internacionales.