Más de 10.000 médicos gallegos están convocados a secundar en Galicia la huelga de enero

Los días 14 y 15 de enero, más de 10.000 médicos y facultativos de centros gallegos están convocados a secundar la huelga, con reclamaciones tanto al Ministerio de Sanidad como a la consellería de Sanidade.

Por una parte, las protestas secundadas por el sindicato O'Mega y por Simega, demandan un Estatuto Propio a Sanidad. Además, reclaman a la Xunta una negociación para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la sanidad pública.

En el caso de Sanidad, la huelga tiene una convocatoria a nivel nacional reclamando la redacción de un marco propio para que médicos y facultativos puedan negociar sus propias condiciones laborales.

En el caso gallego, O'Mega reclama también al Sergas la mejora de sus condiciones y plantea ampliar la huelga a indefinida si la Xunta no se sienta a negociar. Entre estas reclamaciones están la disminución de la carga laboral para garantizar una asistencia de calidad pero respetando el derecho al descanso y la conciliación.

Asimismo, los médicos piden guardias voluntarias y el reconocimiento de la carrera profesional que compute el total de años trabajados y una jornada de 35 horas semanales.

Por otra parte, O'Mega demanda a Sanidade la negociación de estas condiciones en servicios de urgencias y Atención Primaria.

El pasado mes de diciembre, según datos del sindicato, otra huelga por estas mismas reclamaciones tuvo un seguimiento de más del 86% de médicos; una cifra que la Xunta redujo al 18%. Según el conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, este paro provocó en la jornada del martes 9 de diciembre la suspensión de 250 cirugías, 6.900 consultas hospitalarias, 5.400 de Atención Primaria y 625 pruebas complementarias.

Las huelgas programadas para esta semana sumarán concentraciones en las entradas de los principales hospitales públicos gallegos y centros de salud a las 11:00 horas. También habrá una manifestación en Santiago el miércoles a las 18:00 horas desde la Alameda.