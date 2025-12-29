El CHUAC de A Coruña, principal centro hospitalario de Galicia según un estudio

El Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) se mantiene como el principal centro de Galicia. Así lo ha determinado el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) que publica anualmente el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA).

El Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) se mantiene en segundo lugar, mientras que el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo sube dos posiciones y se coloca en tercer lugar.

Pierde esta tercera posición el Hospital Universitario Lucus Augusti, que baja al quinto puesto. El Hospital Quirónsalud A Coruña repite en el cuarto puesto.

Índice de Excelencia Hospitalaria 2025. ICGEA

Este análisis conjunto de centros hospitalarios, tanto públicos como privados, elaborado mediante encuestas a 2.300 profesionales de la salud de toda España, vuelve a colocar a la Fundación Jiménez Díaz en esta décima edición como el mejor hospital de España.

¿Qué es el IEH?

El Índice de Excelencia Hospitalaria analiza de forma anual centros hospitalarios españoles que más apuestan por la cualificación de su personal, las inversiones en infraestructura hospitalaria y en tecnología médica, el nivel científico y la atención al paciente.

"España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención cada vez más orientada al paciente. El reto ahora no es solo mantener esa calidad y capacidad de adaptación a escenarios cada vez más complejos, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes", afirma vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás.