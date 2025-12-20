El regalo que triunfa esta Navidad en A Coruña: experiencias que cuidan cuerpo y mente

El regalo que triunfa esta Navidad en A Coruña está en Termaria. Cedida

Termaria Casa del Agua propone los detalles perfectos para sorprender esta Navidad: desde masajes a un plan fitness

Contenido patrocinado

En plena vorágine de compras navideñas, una tendencia se consolida en Galicia: regalar experiencias en lugar de objetos. Cada vez más personas buscan obsequios que aporten bienestar, desconexión y momentos memorables, alejándose de la saturación de productos que acaban olvidados en un cajón.

Y es que no hay nada como encontrarse bien con uno mismo. Algo a lo que contribuye el cuidarse, el pensar en el bienestar propio y el saber que hay personas que siempre se preocupan por ti con gestos tan sencillos como regalar un momento de calma o una actividad deportiva para mantenerse activo.

Bienestar como regalo: una moda que se convierte en hábito

Según expertos en consumo, los gallegos valoran cada vez más las propuestas que combinan salud y ocio. Masajes, circuitos de talasoterapia y planes fitness se han convertido en alternativas que no solo sorprenden, sino que también contribuyen a mejorar la calidad de vida.

En A Coruña, uno de los espacios que ha sabido adaptarse a esta tendencia es Termaria Casa del Agua, que este año apuesta por experiencias pensadas para quienes quieren cuidarse y empezar el año con energía. Así, esta Navidad propone tres ideas que se adaptan a cualquier persona y que son un acierto seguro.

Tres propuestas que marcan la diferencia

Termaria Casa del Agua dispone de numerosas actividades y propuestas en las que la salud es un eje central. Todas ellas tienen mucho éxito tanto como elección para uno mismo como para regalar. Entre las opciones más demandadas destacan:

Masaje Local con acceso a circuito marino o dos entradas a Talaso – Una experiencia para desconectar y recargar pilas.

Masaje completo con circuito Talaso – Una combinación perfecta para quienes buscan relajación total.

Plan fitness de dos meses – Ideal para arrancar el año con una rutina saludable.

Estas experiencias, que pueden disfrutarse durante varios meses tras la compra, se presentan como una alternativa sostenible y con valor añadido frente a los regalos tradicionales.

¿Por qué elegir experiencias frente a objetos?

Regalar bienestar no es solo una moda: es una forma de ofrecer tiempo para uno mismo, salud y momentos que se recuerdan. Además, evita la sobreproducción y el consumo impulsivo, alineándose con la tendencia hacia un estilo de vida más consciente.

¿Dónde conseguir estos regalos?

Los bonos están disponibles en Termaria Casa del Agua (A Coruña) y también se pueden adquirir a través de su web official en este enlace. Cada opción tiene seis meses de caducidad desde la fecha de compra, y el plan fitness incluye dos meses naturales para disfrutarlo.