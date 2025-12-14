Un vigilante del hospital de Oza, en A Coruña, pierde parte de la oreja por el mordisco de un paciente

Un guardia de seguridad del Hospital Marítimo de Oza en A Coruña ha sufrido una agresión este sábado por parte de un paciente en un centro hospitalario de la ciudad.

Se trata de una nueva agresión ocurrida dentro de un centro hospitalario de la ciudad. En esta ocasión, el paciente ha arrancado parte de la oreja al vigilante de seguridad de un mordisco. Tras el suceso, el agredido recibió asistencia sanitaria y ya ha sido dado de alta.

Desde el Área Sanitaria de A Coruña y Cee aseguran que se están tomando las medidas necesarias y que pedirán información a los responsables clínicos para valorar el contexto. Asimismo, señalan que el servicio de seguridad depende de "una empresa externa"

Por ello, recuerdan que "cada ámbito de actuación tiene sus propios protocolos, normas y reglas que vienen determinados por los expertos, no por nosotros".

El pasado mes de febrero un enfermero y un vigilante del CHUAC fueron agredidos por un paciente con un arma blanca mientras desempeñaban su trabajo, lo que llevó a los trabajadores del hospital a manifestarse reclamando más medios y más seguridad. El agresor fue un paciente que había sido trasladado al hospital el 3 de febrero por el 061 con problemas psiquiátricos.