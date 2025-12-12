Fundación Amador de Castro y Galzheimer Care se alían para reforzar la atención al Alzheimer en A Coruña

A Coruña acogió este miércoles la firma de un convenio clave entre la Fundación Amador de Castro y Galzheimer Care, un acuerdo que busca reforzar la atención, el acompañamiento y el bienestar de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y de sus familias.

La rúbrica tuvo lugar en el Real Club Náutico de A Coruña, coincidiendo con el Mercadillo Solidario que organiza la fundación los días 11, 12 y 13 de diciembre.

El pacto permitirá desarrollar acciones conjuntas en formación, sensibilización social y actividades comunitarias, además de impulsar programas de asesoramiento destinados a reducir el estrés de los cuidadores y combatir la soledad no deseada, uno de los efectos más invisibles que rodean la enfermedad.

Durante el acto, Susana de Castro, representante de la Fundación Amador de Castro, subrayó la importancia de "unir esfuerzos para ofrecer una respuesta más humana y eficaz a quienes conviven con el Alzheimer", recordando el trabajo que la entidad realiza otorgando ayudas económicas a familias vulnerables.

En la misma línea, Ana Díaz, presidenta de Galzheimer Care, destacó que "al sumar nuestras entidades ampliamos el impacto y avanzamos hacia una sociedad más consciente y solidaria".