Cuarta jornada en Galicia de la huelga médica con más de 42.000 asistencias aplazadas

La cuarta jornada de huelga médica en Galicia deja un nuevo incremento de impacto asistencial en toda la comunidad y un clima de tensión creciente entre Xunta, sindicatos y profesionales.

Mientras el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, advertía hace unos días de que la recuperación del volumen de actividad suspendida será "imposible de resolver en un mes", O’Mega mantiene movilizado a un colectivo que hoy volvió a superar, según sus cálculos, el 86% de seguimiento en los hospitales públicos.

Una cifra que los datos ofrecidos por la Consellería de Sanidade, se reduce a un 22,49% de seguimiento, con mayor incidencia en hospitales (28,16%) y menor en atención primaria (en torno al 8,13%).

Según detalló el conselleiro, los datos reportados por los gerentes de las siete áreas sanitarias reflejan que la actividad afectada por la huelga de ayer, jueves, supuso la suspensión de 270 cirugías, 610 pruebas diagnósticas no realizadas, la cancelación de 6.900 consultas hospitalarias y la suspensión de 7.300 consultas de atención primaria. En total, en la jornada de ayer jueves, más de 15.000 procesos fueron suspendidos.

Las tres primeras jornadas de paro acumulan 780 cirugías anuladas (250 el martes, 240 el miércoles y 270 el jueves); 42.000 asistencias aplazadas; y más de 1.960 pruebas no realizadas en solo tres días. Esta mañana Gómez Caamaño anunció que, en lo que va de huelga, se han suspendido 780 cirugías, de las cuales el Sergas ya preprogramó el 50% para realizarlas la semana que viene.