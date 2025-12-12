Convocada una protesta en "defensa" de la sanidad pública ante el Parlamento de Galicia

La plataforma SOS Sanidade Pública ha convocado para el próximo martes, día 16, una concentración frente al Parlamento de Galicia para "defender" la sanidad pública, coincidiendo con la aprobación definitiva de los presupuestos de la Xunta para 2026 en el pleno.

Así lo ha detallado este viernes en una rueda de prensa recogida por Europa Press donde ha señalado que el acto de protesta, que tendrá lugar a las 12:00 horas, tiene como objetivo reivindicar unos "presupuestos dignos" para la sanidad pública el próximo año.

Uno de los portavoces de la plataforma, José Dios, ha apuntado que esta acción reivindicativa se debe a que la Xunta "apuesta un año más" por "perpetuar la precariedad" del sistema sanitario público.

Por su parte, la diputada del BNG Iria Carreira, que forma parte de la plataforma, ha puesto en valor todas las movilizaciones que se produjeron para defender la sanidad y "ponen de manifiesto" que la gente "está harta" de las políticas que implementa el PPdeG.

"La gente no soporta más que se sigan produciendo recortes y que se siga deteriorando la sanidad pública gallega, por más que el Partido Popular se afane en maquillar y usar propaganda para ocultar la realidad de la sanidad pública", ha asegurado.

A renglón seguido, ha criticado que, año tras año, la sociedad ve como "se consolidan unos presupuestos" que son "raquíticos" para atender los problemas de salud que tiene la población, mientras que "crecen" la inversión para los centros privados.

Carreira ha afirmado que los profesionales sanitarios soportan unas condiciones laborales "indignas" y, por consiguiente, los ciudadanos sufren una "mala atención sanitaria, porque el sistema está puesto contra las cuerdas". "Si la sanidad pública resiste es por el desempeño de los profesionales", ha esgrimido la diputada nacionalista.

Por todo ello, el BNG se suma a todas las movilizaciones anunciadas por SOS Sanidade Pública y ha animado a "toda la población" a que salga a la calle para mostrar su "descontento".

Manifestación el 1 de febrero

En la rueda de prensa, también han anunciado la convocatoria de una manifestación para el 1 de febrero de 2026 en la que "volverán a llenar" las calles de Santiago de Compostela.

También este domingo, día 14 de diciembre, habrá una manifestación en el ayuntamiento pontevedrés de Moaña para conmemorar los cuatro años de movilizaciones semanales en esta localidad.

"Desmantelamiento" del centro de salud de Catoira

También denunciaron el "desmantelamiento" del centro de salud del municipio pontevedrés de Catoira donde "no tienen pediatra" y "no saben" cuándo pondrán uno nuevo.

En este sentido, han incidido en que los vecinos de Catoira "continuarán manifestándose" todos los miércoles al mediodía para "luchar" por los medios que "les pertenecen".

"Lo único que pedimos a los responsables del Sergas que se pongan las pilas, porque nuestra salud no es un juego y, mucho menos, con los niños", han zanjado.