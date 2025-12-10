La Xunta alerta de daño "terrible" de huelga de médicos, con 250 cirugías anuladas

La segunda jornada de huelga de médicos en Galicia volvió a mostrar este miércoles cifras muy dispares entre las ofrecidas por el sindicato O'Mega y las registradas por la Xunta.

Según el sindicato mayoritario, el paro superó el 80% en los principales hospitales públicos, con datos como el 86,3% en A Coruña, el 84,1% en Santiago, el 80,2% en Ferrol, el 83,4% en Lugo, el 82,2% en Ourense, el 84,4% en Pontevedra y el 85,8% en Vigo.

En Atención Primaria, el seguimiento osciló entre el 68,1% de Lugo y el 82,9% de Vigo, mientras que en el resto de áreas se situó entre el 70% y el 80%.

Por su parte, la Xunta rebajó el seguimiento al 21,25% en la jornada de mañana, con un 27,24% en el conjunto de la actividad hospitalaria y un 6,06% en Atención Primaria, situando la participación en los siete grandes hospitales entre el 24% y el 35%, dependiendo del área sanitaria.

Durante la mañana, centenares de facultativos se concentraron ante el hospital HULA de Lugo mientras el personal de servicios mínimos lo hacía en el resto de los centros públicos.

Las movilizaciones continuarán mañana en A Coruña y Vigo, donde además está prevista una manifestación a las 19:00 horas por el centro de la ciudad, y el viernes en Ourense.

O'Mega mantiene la convocatoria para exigir la retirada del Estatuto Marco promovido por el Ministerio y reclamar a la Xunta mejoras laborales que permitan reducir la carga asistencial y garantizar un servicio de calidad sin perjudicar el descanso ni la conciliación de los facultativos.

13.000 procedimientos paralizados

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, alertó del "impacto terrible” que la huelga está teniendo en la actividad asistencial y detalló que el martes se suspendieron 250 cirugías, 6.900 consultas hospitalarias, 5.400 de Atención Primaria y 625 pruebas complementarias, lo que supone "una tensión sobre la lista de espera" que requerirá un plan para minimizar efectos futuros.

Caamaño explicó que el seguimiento aumentó este miércoles hasta el 21,25%, especialmente en los hospitales, y recordó que detrás de los más de 13.000 procedimientos que no se realizaron "hay personas".

Además insistió en que la protesta se centra en el Estatuto Marco y que cuestiones como las 35 horas "ya se están negociando" en la mesa sectorial, al tiempo que pidió al Ministerio que "asuma su responsabilidad" y evite que la situación se repita. El conselleiro recalcó que la singularidad del trabajo médico debe recogerse en el futuro marco normativo y subrayó que "los grandes perjudicados son los pacientes".