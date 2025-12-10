El sindicato médico O'Mega acusa a la Xunta de "maquillar cifras" en la huelga médica

El sindicato médico O'Mega difundió este miércoles un comunicado tras las declaraciones del conselleiro de Sanidade sobre las dos primeras jornadas de huelga médica en Galicia.

Según los datos facilitados por la propia Consellería, el paro obligó a cancelar 250 intervenciones quirúrgicas, 6.900 consultas hospitalarias, 5.400 citas de atención primaria y 625 pruebas complementarias, hasta alcanzar un total de 13.200 procedimientos en solo un día.

El conselleiro calificó este impacto como "realmente terrible", admitiendo que podría aumentar en las siguientes jornadas.

Para la organización médica, estas cifras demuestran que el sistema sanitario gallego está tan tensionado que apenas unos días de huelga bastan para desbordarlo.

"La huelga no crea el problema, solo lo deja en evidencia", subrayan.

La mayor fricción llega con los datos de seguimiento. Mientras la Xunta sitúa la participación entre el 18 y el 21 %, O'Mega la eleva por encima del 80 %. Una diferencia que, según la entidad, evidencia que la versión oficial "no se sostiene".

El colectivo plantea dos lecturas: si las cifras autonómicas fueran reales, significaría que con solo un 20 % de médicos en paro el sistema colapsa; si los datos de O'Mega son los correctos, la Xunta estaría maquillando porcentajes para deslegitimar un paro que califican de masivo.

O'Mega critica además que el conselleiro intente centrar el conflicto en el Estatuto Marco estatal y en la ministra de Sanidad.

La organización recuerda que existen dos conflictos diferenciados: uno nacional, que se decide en Madrid, y otro autonómico, que depende exclusivamente de la Xunta, con cuestiones laborales que solo pueden resolverse desde Galicia.

La entidad reprocha que, mientras el conselleiro exige a Madrid retirar el borrador del Estatuto Marco, en Galicia no ha convocado ni una sola vez al comité de huelga.

Además, califica de "maniobra de distracción" las referencias a negociaciones en la mesa sectorial, recordando que O'Mega no está representada en ese órgano y que ninguna mesa general sustituye la interlocución directa durante una huelga.