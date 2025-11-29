La Asociación Contra el Cáncer impulsa con más de 1,3 millones la investigación oncológica en A Coruña

A Coruña acogió este sábado una cita marcada por la investigación, la innovación y el compromiso colectivo frente al cáncer. La Asociación Española Contra el Cáncer presentó en el Palacio de Exposiciones y Congresos las Ayudas a la Investigación AECC 2025, una convocatoria que este año destina más de 1,3 millones de euros a proyectos desarrollados en la provincia.

La jornada también sirvió para conmemorar el Día Internacional del Voluntariado, reconociendo la labor de las más de 800 personas voluntarias que sostienen la actividad de la entidad en 45 localidades.

Las ayudas se concedieron tras un riguroso proceso de evaluación y recayeron en investigadores de referencia de instituciones como DIVERSA Technologies, CiMUS, IDIS o el INIBIC.

Cada proyecto se presentó públicamente durante el acto, subrayando el valor de la investigación de calidad y la importancia de garantizar la estabilidad y el talento científico.

Desde nanoinmunoterapia aplicada al cáncer gástrico hasta el desarrollo de modelos de inteligencia artificial para optimizar diagnósticos en hematología, los trabajos abarcan líneas que buscan mejorar la vida de los pacientes y avanzar hacia una medicina más precisa.

El evento, conducido por la periodista Mónica Martínez y el humorista Rafa Durán, reunió a numerosas autoridades, entre ellas el presidente provincial de la AECC, Manuel Aguilar; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el rector de la UDC, Ricardo Cao; y representantes de la Diputación y de los principales medios de comunicación gallegos.

En su intervención, Aguilar destacó el papel esencial del voluntariado, a quienes definió como "el alma de la Asociación" y responsables de que la entidad llegue "a cada rincón de la provincia” acompañando y orientando a pacientes y familiares.

La jornada también abordó la humanización y la innovación en dos mesas redondas que pusieron el foco en cómo la investigación y la atención centrada en la persona deben avanzar de la mano.

Aguilar recordó que la lucha contra el cáncer "necesita muchas manos", señalando que el círculo de solidaridad que une a investigadores, voluntarios, instituciones, universidades y sociedad civil es la base que permite financiar proyectos “que nacen y crecen aquí, en Galicia”.

Entre las principales ayudas entregadas destacó la AECC IMPACTO 2025, dotada con 450.000 euros a cinco años, adjudicada a la Dra. María de la Fuente (DIVERSA Technologies) por su investigación en nanoinmunoterapia de precisión para cáncer gástrico. También recibieron financiación de relevancia el Dr. Ashwin Woodhoo (CiMUS), con 400.000 euros para estudiar tumores malignos periféricos; Javier Alberto Rojas (IDIS), con 154.000 euros para un modelo de IA aplicado a neoplasias mieloides; o el Dr. Pablo Aguiar (CiMUS), con 140.703 euros para personalizar la protonterapia mediante gemelos digitales.

Además, se concedieron ayudas predoctorales, sinergias entre equipos y programas de prácticas, reforzando el compromiso de la AECC con la formación de jóvenes investigadores y con la colaboración entre grupos. Una apuesta que, sumada a las ayudas entregadas en verano, eleva por encima de 1,3 millones la inversión total de la entidad este año en la provincia.

Quincemil, premiada por su labor divulgativa de la actividad de la Asociación

En el marco de la gala, Quincemil fue uno de los premiados por la labor divulgativa que hace a lo largo del año de la actividad de la AECC.

El director de Quincemil y Treintayseis, Pablo Grandio, recogió el trofeo acreditativo, en un momento emotivo donde quiso devolver el cariño recibido para todo ese grupo de voluntarios que cada día ponen su granito para que la sociedad avance.