El sindicato O Mega extiende la huelga y convoca cuatro días de paros en diciembre en la sanidad gallega

La tensión entre el sindicato médico O Mega y la Administración vuelve a escalar. Tras varios días de paros centrados exclusivamente en la Atención Primaria, la organización anunció en las últimas horas una nueva convocatoria de huelga que afectará a todos los niveles asistenciales del Sergas, incluyendo hospitales y servicios de Urgencias.

Los paros se celebrarán los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, en una protesta que amplía el conflicto y que busca presionar tanto al Ministerio de Sanidad como a la Xunta de Galicia.

Según explican desde el sindicato, el motivo principal de esta ampliación es la oposición frontal al anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, impulsado por el Ministerio.

O Mega lo considera "inasumible" y respalda las reivindicaciones planteadas a nivel estatal por la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apmyf).

Paralelamente, la organización reclama al Gobierno gallego la puesta en marcha de medidas que permitan mejorar la organización del sistema sanitario público y responder a las demandas laborales de los facultativos del Sergas.

En este sentido, O Mega exige el restablecimiento de la jornada de 35 horas semanales, la actualización del complemento de productividad variable, el reconocimiento en la carrera profesional de los años de servicio efectivos, una regulación homogénea y actualizada de las guardias, y un nuevo acuerdo para los médicos de Urgencias hospitalarias, tanto en lo relativo a jornada como a retribuciones.

El sindicato considera "imprescindible" que estas mejoras se aborden antes de que la situación laboral y asistencial continúe deteriorándose, según subrayan en un comunicado.

En cuanto al seguimiento de la huelga que se mantiene esta semana en la Atención Primaria, O Mega cifra la participación de hoy en un 75% entre médicos y facultativos, un dato que, según indican, asciende hasta el 90% entre los residentes.

La organización acusa a la Xunta de "falsear los datos" al contabilizar a todos los profesionales del nivel asistencial, independientemente de si estaban llamados al paro, y de imponer servicios mínimos "abusivos" que afectan al 47% de la plantilla.