La Xunta establece los servicios mínimos para la huelga estatal de auxiliares de enfermería de los días 28 y 29

Exterior del edificio que acoge la Consellería de Sanidad de Galicia (A Coruña).

La Xunta ha establecido los servicios mínimos necesarios para garantizar la cobertura de los servicios esenciales durante la huelga convocada por la Unión Sindical Obrera (USO) y la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO.

La huelga, de carácter estatal, afectará al personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) entre las 8:00 horas del 28 de noviembre y las 8:00 horas del 29 de noviembre de 2025.

Tal y como se expone en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y recoge Europa Press, tanto en los servicios sociales como en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), la actividad de los TCAE es "imprescindible" para el cuidado básico y continuo de las personas usuarias.

La ausencia de este personal durante la jornada de huelga podría generar "riesgos significativos", especialmente en pacientes vulnerables, personas hospitalizadas, usuarios de centros sociosanitarios y personas atendidas en urgencias.

Por este motivo, se ha fijado en el ámbito sanitario, una cobertura del 100% de la actividad en los servicios de urgencias, quirófanos urgentes para la atención de las personas usuarias que requieran intervención inaplazable y salas de partos.

Con respecto al área de hospitalización se establecerá el número necesario para garantizar los cuidados de los pacientes hospitalizados, en correspondencia con los efectivos de un domingo o festivo.

En las consultas, se establecerán servicios mínimos en un doble ámbito, el apoyo a la atención de consultas especializadas consideradas como urgentes o preferentes y se atenderán las consultas inaplazables de pacientes oncológicos que requieran tratamiento citostático.

Así, en los servicios centrales se garantizará la realización de las pruebas complementarias urgentes y aquellas que afecten a las personas hospitalizadas que, al criterio del personal facultativo, sean necesarias e inaplazables, en correspondencia con los efectivos de un domingo o festivo.

También, se garantizará la dispensación de medicamentos, hemoderivados y productos sanitarios, en correspondencia con los efectivos de un domingo o festivo. Además, en las unidades especiales se fija el número necesario para garantizar el cuidado a pacientes en correspondencia con un domingo o festivo.

Servicios sociales

Con respecto al ámbito de los servicios sociales, se han fijado unos servicios mínimos que garanticen el funcionamiento de los centros, teniendo como referencia el número de efectivos presentes en un día festivo.

Estos servicios mínimos fijados en el ámbito de los servicios sociales se consideran "imprescindibles" para garantizar una atención adecuada a las personas residentes o usuarios de los centros, máximo cuando es necesario dar una "respuesta inmediata a las diferentes situaciones de emergencia social".

Así, se establece un mínimo de un auxiliar de enfermería en todos los turnos. La designación de los efectivos será determinada por la dirección respectiva y notificada a los profesionales designados.