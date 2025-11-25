Galicia recibirá más de nueve millones de euros para digitalizar la salud

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha anunciado este mediodía una aportación de más de nueve millones de euros con el objetivo de "digitalizar la salud de los gallegos y gallegas".

Esta inversión se articula a través de la firma de un convenio que ha tenido lugar en la sede de la AESIA, en la ciudad de A Coruña.

"La inversión en digitalización es indiscutible. Todo el esfuerzo que estamos haciendo en digitalizar la salud es mejorar la vida de la ciudadanía, mejorar el sistema público de salud, ser capaces de predecir enfermedades, monitorizar y una serie de ventajas", destacó en su comparecencia ante los medios de comunicación.