La terraza del Hospital Clínico de Santiago será una sala de espera para pacientes oncológicos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó hoy la inversión del Gobierno gallego de un millón de euros, entre obra y equipamiento, en la transformación de la terraza del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Esta área de espera estará humanizada para los pacientes oncológicos, que se pondrá en servicio después de Navidad, una vez reorganizados los circuitos asistenciales.

Gómez Caamaño, acompañado de la gerente del área sanitaria, Ángel Facio, supervisó el avance de las obras de la nueva área de espera del hospital de día de oncohematología, que tiene como objetivo ofrecer un espacio humanizado en el que esperar para recibir tratamiento a cerca de 200 pacientes diarios, alrededor de 3.000 al año, además de sus familiares.

Con ese fin, se decidió transformar la terraza del hospital y aprovechar este espacio y sus vistas para crear un lugar confortable para los pacientes y acompañantes.

Las obras constituyen un espacio de más de 300 metros cuadrados que fue cerrado por completo para su correcta climatización, manteniendo las vistas al Monte de Moas.

Están ya concluidas y está pendiente de recepción del mobiliario, cuya instalación será llevada a cabo durante las siguientes semanas.

Gómez Caamaño puso en valor que este proyecto tuvo en cuenta la voz de los pacientes, puesto que las líneas se definieron después de una reunión entre la Gerencia y los responsables de oncología con representantes de los pacientes, asegurándose así incorporar sus necesidades y prioridades.

De este modo, además de generar un ambiente más agradable para los usuarios y de mejorar las condiciones de accesibilidad, se amplió el número de plazas hasta las 113.

El conselleiro explicó que el servicio de oncología del Clínico tiene una actividad asistencial muy elevada, realizando más de 300 procedimientos diagnósticos y terapéuticos que pueden durar desde unos minutos hasta las ocho o nueve horas.

La estancia media por paciente es de unas tres horas, por eso es imprescindible transformar esta sala en un lugar más funcional y cómodo, pensado para aliviar la carga emocional que supone un tratamiento oncológico.

Cuestión prioritaria

El máximo responsable sanitario explicó que la Xunta está llevando a cabo esta iniciativa en otros hospitales de las áreas sanitarias de Vigo, Ourense y Ferrol.

Esta iniciativa forma parte de un plan de humanización más amplio dirigido a las salas de espera de los servicios de oncología. En esta medida, el Ejecutivo gallego está invirtiendo más de 1,5 millones de euros.

En estas intervenciones se incorporará materiales cálidos como la madera, para crear un ambiente más afable, que contribuya a reducir la ansiedad y mejorar la experiencia de los usuarios.

El conselleiro indicó que para su departamento el cáncer es una cuestión central y prioritaria, procurando mejorar desde todos los ámbitos, tanto la prevención, como la detección temprana y el acceso a los diagnósticos y tratamientos más avanzados.