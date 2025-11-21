La clínica MAEX Pérez Varela lidera la excelencia e innovación en ortodoncia avanzada en Galicia

MAEX Pérez Varela se consolida en Galicia como referente en ortodoncia avanzada gracias a la experiencia del Dr. Juan Carlos Pérez Varela y una apuesta firme por la innovación tecnológica. Una clínica que marca nuevos estándares en precisión, confort y excelencia dental

Contenido patrocinado

En odontología, la excelencia es más que una meta, es un estándar que define la calidad del cuidado y la innovación en cada proceso. En este contexto, la clínica dental MAEX Pérez Varela se erige como un referente en Galicia, sobre todo en ortodoncia avanzada, capaz de resolver los casos más complejos, gracias a la experiencia inigualable y los años de experiencia de su director médico, el Dr. Juan Carlos Pérez Varela, y su equipo multidisciplinar, con un enfoque centrado en el paciente.

Un referente en Ortodoncia

Con una ubicación privilegiada en Santiago de Compostela, MAEX Pérez Varela es el epicentro de la excelencia dental. Es el resultado de la unión entre la experiencia y el prestigio del Dr. Juan Carlos Pérez Varela y la potencia de DONTE GROUP, líder indiscutible en el cuidado bucodental. Esta unión estratégica de talento médico y estructura empresarial sólida ha dado lugar a una clínica de referencia en todos los tratamientos odontológicos, con especial prestigio en tratamientos de ortodoncia, que redefine los estándares de calidad y servicio en el sector.

Dirección médica

El Dr. Juan Carlos Pérez Varela, figura destacada en el campo de la ortodoncia, es el director médico del centro. Con una formación impecable y una trayectoria profesional llena de éxitos y reconocimiento internacional. Su compromiso con la innovación se refleja en el desarrollo de técnicas avanzadas, como la expansión del maxilar con un aparato de diseño propio, Power Expander, y el uso de anclaje esquelético para maloclusiones complejas.

Innovación tecnológica para tratamientos más precisos y mayor confort del paciente

La clínica, dotada con cinco gabinetes de última generación y un estudio fotográfico, destaca por su confort y tecnología avanzada.

La innovación es uno de los pilares de la clínica, que impregna cada aspecto de la práctica clínica. Cuenta con radiografía panorámica, telerradiografía, CBCT y escáner intraoral en 3D.

Clínica MAEX Pérez Varela. Cedida

Un aspecto diferencial clave es la posibilidad que ofrecen a sus pacientes de monitorizar en remoto los tratamientos de ortodoncia. Este sistema, basado en IA, permite un seguimiento continuo y preciso del progreso del tratamiento, reduciendo la necesidad de visitas presenciales y brindando una experiencia más conveniente y eficiente para todos los pacientes, así como facilitando a pacientes de otras localidades que se puedan poner en las manos expertas del equipo liderado por el Dr. Pérez Varela.

Hablar de ortodoncia no solo es hablar de estética sino también de funcionalidad

Según el Dr. Juan Carlos Pérez Varela, "la ortodoncia no solo corrige la alineación de los dientes para una sonrisa más bella, sino que también es crucial para la salud general, ya que influye en funciones vitales como la masticación, la respiración, previene problemas musculares y digestivos, y mejora la calidad de vida".

En MAEX Pérez Varela, desde la primera consulta hasta el último retoque, nuestro equipo está dedicado a proporcionar resultados excepcionales y una experiencia inigualable. Descubre la excelencia en el cuidado bucodental con MAEX Pérez Varela, donde la maestría y la innovación se unen para proporcionar salud bucodental y pacientes satisfechos.