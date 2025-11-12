Galicia remitirá este miércoles los datos de cribados de cáncer, "ya públicos y con más indicadores"

La Consellería de Sanidade de la Xunta remitirá a lo largo de este miércoles los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix solicitados por el Ministerio de Sanidad para la reunión, que se celebra en esta misma jornada, del Consejo Interterritorial de Salud (CISNS).

Con todo, tal y como ha destacado el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, los datos ya están disponibles en la página web del Observatorio de Saúde. En una comparecencia ante medios de comunicación, ha destacado que los datos están actualizados a este año y que, además, "con muchos indicadores más de los que realmente solicita el Gobierno".

Otro de los grandes temas a abordar en esta Interterritorial es la falta de médicos en algunas especialidades de Atención Primaria. A este respecto, al conselleiro le "gustaría" que el Ministerio se sumase a la Xunta de Galicia a la hora de "buscar soluciones".

"Creo que lo más importante es sentarse realmente para intentar, entre todos, dar con la manera de paliar este déficit lo más rápido posible", ha demandado. De hecho, ha concretado y ha señalado que el Ejecutivo central podría, por ejemplo, acreditar a más centros para formar a más médicos de familia.

Este CISNS se celebra después de que, en el anterior —que tuvo lugar el pasado 24 de octubre en Zaragoza—, las comunidades autónomas gobernadas por el PP se levantaran de la mesa tras denunciar una "utilización partidista y sectaria" por parte del Gobierno. El episodio tuvo lugar en plena polémica por la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a enviar datos sobre sus programas de cribado de cáncer, tras los fallos detectados en Andalucía. Por ello, en esta ocasión, se volverán a abordar los puntos que no pudieron tratarse en aquella reunión.

En esta línea, si bien la Xunta desde el principio aseguró que estos datos eran públicos y que se podían consultar en la página web del Servizo Galego de Saúde, este lunes el conselleiro de Sanidade confirmaba que también se le remitirían al departamento estatal en la reunión.

Otros temas a tratar en la reunión

Además, a petición de las comunidades autónomas, en el CISNS —que se celebrará de forma telemática— se analizarán y aprobarán los trabajos y acuerdos de la Comisión de Salud Pública relacionados con los programas de cribado, así como la situación de la falta de especialistas sanitarios.

Otros temas que se abordarán en la reunión serán la financiación y distribución de fondos para la consolidación de la red europea de centros integrales de cáncer y el acuerdo para la distribución territorial de fondos para el desarrollo del sistema de vigilancia de cáncer, ambos de un millón de euros.

Así se someterá a votación la aprobación de varias propuestas clave, entre las que destacan el abordaje de la enfermedad de Huntington dentro de la estrategia nacional de enfermedades neurodegenerativas, y la emisión de certificados relacionados con patologías derivadas de la exposición al amianto.

Respecto al cáncer, se aprobarán sendos acuerdos para repartir y distribuir entre las comunidades autónomas y el INGESA un total de dos millones de euros; un millón servirá para consolidar la red nacional de centros integrales a través de la acción conjunta EUnetCCC, mientras que el otro millón se dedicará a reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica del cáncer en todo el territorio, incluidas Ceuta y Melilla, con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad para 2025.

Además, se aprobará el proyecto de Orden por el que se actualiza la cartera común de servicios de Salud Pública relativa a información y vigilancia epidemiológica, programas poblacionales de cribado prenatal, neonatal y cáncer colorrectal; se designarán nuevos procedimientos para cuya atención se precisa designar centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en el área de neumología y cirugía torácica; la designación, redesignación y revocación de centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) del SNS; y se aprobarán sendas estrategias nacionales de inteligencia artificial y ciberseguridad para el Sistema Nacional de Salud.

Sanidad y las CCAA también aprobarán el acuerdo de carácter decisorio para la participación de las CCAA, ciudades con Estatuto de autonomía e INGESA en los casos de uso del espacio nacional de datos de salud y la designación de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial como encargado del tratamiento de datos.